Cerul va fi temporar noros, iar ploi slabe, izolate și trecătoare, sunt posibile în Banat, Crișana, Maramureș și nord-vestul Transilvaniei. În a doua parte a zilei, precipitații slabe pot apărea și în Oltenia.

Astăzi, vremea va continua să se încălzească ușor în cea mai mare parte a țării. Cerul va fi temporar noros, iar izolat va ploua slab în Banat, Crișana, Maramureș și nord-vestul Transilvaniei.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări ușoare (40…45 km/h) în Banat și Moldova. Temperaturile maxime se vor încadra între 15 și 21 de grade. Dimineața, local în sud, centru și est, se va semnala ceață.

20 de grade, maxima zilei, în București

În Capitală, vremea va continua să se încălzească. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab. Temperatura maximă va fi de 19…20 de grade.

La munte, valorile termice vor continua să crească ușor față de intervalul precedent. Cerul va fi temporar noros, iar în Carpații Occidentali și vestul Carpaților Meridionali, izolat și trecător, va ploua slab. Vântul va sufla slab și moderat. Maximele vor atinge 14 grade la Predeal si la Stâna de Vale.