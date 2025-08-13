Probele de competențe ale Bacalaureatului nu vor mai fi susținute în iarnă în timpul perioadei de cursuri, cum s-a întâmplat în acest an.

Conform proiectelor privind organizarea examenelor naționale, în anul școlar următor toate probele examenului de final de liceu ar urma să fie programate în vară, în săptămâna de după încheierea clasei a XII-a, preconizată să aibă loc pe 4 iunie 2026.

Ministerul Educației propune ca probele scrise ale Bacalaureatului să înceapă pe 29 iunie, iar rezultatele finale să fie publicate pe 13 iulie.

Pentru elevii care intră în clasa a VIII-a în toamnă, ultima zi de gimnaziu va fi 12 iunie, iar susținerea probelor pentru Evaluarea Națională va începe din 22 iunie, urmând ca pe 9 iulie să fie comunicate rezultatele finale.

Proiectele de ordine ale ministrului educației sunt publicate pe pagina de internet ale ministerului – edu.ro – și sunt în consultare publică timp de 10 zile.