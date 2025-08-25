Într-un discurs adresat națiunii cu ocazia Zilei Independenței, președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat că țara va continua să lupte pentru libertatea și viitorul său sigur și pașnic

„Avem nevoie de o pace justă, o pace în care viitorul nostru să fie decis doar de noi”, a spus liderul de la Kiev, adăugând că Ucraina va riposta împotriva Rusiei „atâta timp cât apelurile noastre pentru pace nu sunt auzite”, notează BBC.

Volodimir Zelenski a continuat: „Ucraina nu a câștigat încă [războiul – n. red], dar cu siguranță nu a pierdut.”

Declarațiile au venit după ce Moscova a acuzat Kievul că ar fi atacat mai multe instalații energetice și electrice rusești peste noapte, punând pe seama dronelor un incendiu la o centrală nucleară din regiunea Kursk, în vestul Rusiei.

Nu au existat victime, iar incendiul a fost stins rapid, au precizat autoritățile ruse, menționând că a fost avariat un transformator, dar nivelul radiațiilor a rămas în limite normale.

Agenția Internațională pentru Energie Atomică a ONU (AIEA) a confirmat că este la curent cu situația și a reiterat apelul la „protejarea oricărei instalații nucleare, în orice moment”.

Mesaje de solidaritate internațională

La Kiev, Ziua Independenței a fost marcată printr-o ceremonie oficială.

Premierul Canadei, Mark Carney, a participat alături de Volodimir Zelenski, declarând: „Canada va rămâne mereu alături de Ucraina.” De asemenea, emisarul american Keith Kellogg a fost prezent și, potrivit presei ucrainene, a primit din partea Ordinul Meritul, clasa I. În timpul ceremoniei, acesta i-a spus președintelui ucrainean: „Vom reuși împreună.”

Regele Charles al III-lea al Marii Britanii i-a transmis poporului ucrainean „cele mai calde și sincere urări”, scriind că admiră „spiritul de neclintit al poporului ucrainean” și exprimând speranța pentru o „pace justă și durabilă”. Volodimir Zelenski a răspuns că „vorbele pline de bunătate sunt o adevărată inspirație pentru poporul nostru în aceste vremuri dificile”.

Guvernul de la Londra a anunțat că drapelul Ucrainei va fi arborat deasupra Downing Street, iar Ministerul Apărării a confirmat prelungirea misiunii de instruire a soldaților ucraineni până la sfârșitul anului 2026, în cadrul Operațiunii Interflex.

Norvegia a anunțat, duminică, un ajutor de 7 miliarde de coroane (693 milioane dolari) pentru sisteme de apărare aeriană destinate Ucrainei, în parteneriat cu Germania, inclusiv două sisteme Patriot.

Totodată, Ucraina și Suedia au convenit asupra producerii comune de armament, ministrul apărării suedez Pål Jonson subliniind că aceasta va „consolida reînarmarea Suediei și va răspunde nevoilor Ucrainei”.

Situația de pe front și negocierile pentru pace

Între timp, Rusia a anunțat, sâmbătă, că trupele sale au cucerit două sate din regiunea Donețk. Forțele ruse avansează lent, dar la costuri mari, și controlează acum aproximativ 20% din teritoriul Ucrainei.

Invazia pe scară largă a început în februarie 2022.

În plan diplomatic, la 15 august, în Alaska, președintele SUA s-a întâlnit cu omologul rus, într-un summit considerat crucial pentru pace.

Deși ambii lideri au afirmat că discuțiile au fost un succes, Donald Trump și-a exprimat ulterior frustrarea față de lipsa unui acord. El a avertizat că ia în calcul „sancțiuni economice masive, tarife masive sau ambele, ori să nu facem nimic și să spunem: e lupta voastră”.

În mod repetat, Volodimir Zelenski a cerut o încetare necondiționată a focului, susținut și de aliații europeni. În schimb, ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat că președintele Vladimir Putin este dispus să se întâlnească cu Volodimir Zelenski „doar când agenda unui summit va fi pregătită” și a acuzat partea ucraineană că „spune nu la orice propunere”.