Preşedintele Nicuşor Dan i-a îndemnat pe cetăţenii Republicii Moldova care trăiesc în România să voteze la alegerile parlamentare de duminică, 28 septembrie.

„Dragi basarabeni care trăiți, munciți, învățați în România, veți fi tot timpul bine primiți aici și respectați, știu însă că rădăcinile voastre au rămas dincolo de Prut și duminică e un moment decisiv, esențial pentru Moldova: alegerile parlamentare. Vă invit pe toți să mergeți la vot, de votul vostru depinde viitorul vostru, al familiilor voastre, al Basarabiei”, a precizat Nicușor Dan într-un clip video postat pe pagina sa de Facebook.

În România, cetăţenii moldoveni vor putea vota într-una din cele 23 de secţii de votare:

– cinci în Bucureşti;

– trei la Iaşi;

– câte două în Braşov, Cluj Napoca şi Timişoara;

– câte o secţie în Bacău, Baia Mare, Constanţa, Craiova, Galaţi, Oradea, Sibiu, Suceava şi Târgu Mureş.

În total, pentru cetăţenii din afara graniţelor Republicii Moldova au fost organizate 301 secţii de votare. Cele mai multe. 75, sunt în Spania.

Partidul Maiei Sandu stă cel mai bine în sondaje

Potrivit sondajelor de opinie, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) are prima șansă la alegerile parlamentare de la sfârșitul săptămânii.

PAS, formațiune fondată de președintele Maia Sandu, ar acumula 28,6% din voturi, potrivit sondajului realizat de CBS Research la comanda Institutului de Politici Publice.

Blocul Electoral Patriotic, condus de fostul președinte socialist Igor Dodon, ar lua 13,9%.

Formațiunea fostului primar din Bălți, Renato Usatîi, Partidul Nostru, este creditat cu 5,1% din intenția de vot, precizează Radio România Actualități.