Premierul Nicolae Ciucă a transmis marţi, într-un mesaj video, în cadrul evenimentului aniversar dedicat împlinirii a 25 de ani de activitate în România a Consiliului Investitorilor Străini (FIC), că potrivit datelor oficiale ale BNR, fluxul de investiţii străine directe a fost de 9,4 miliarde euro în primele 10 luni şi va ajunge la 11,3 miliarde euro pentru întregul an 2022, cu aproape 2 miliarde euro peste valorile înregistrate în 2008, considerat cel mai bun reper, informează news.ro.

”Aniversarea celor 25 de ani de activitate a Consiliului Investitorilor Străini în România este un moment important, de bilanţ, dar şi de conturare a unor noi proiecte pentru viitor. Am apreciat întotdeauna că sunteţi vizionari, că gândiţi proiecte pentru viitor şi că sunteţi deschişi să împărtăşiţi experienţe pentru a lua împreună cele mai bune decizii pentru economia României. Suntem ţara cu cea mai mare creştere economică la nivelul Uniunii, de 8 ori, din 2000 până în 2022. Această creştere se simte şi la nivelul PIB/capita, care s-a ridicat de la 1.669 la 14.825 de dolari. Am recuperat, în ritm alert, decalajele economice, iar România se situa, deja, în 2021, la 74 la sută din media Uniunii Europene, potrivit Eurostat, în evaluarea PIB-ului per capita exprimat în paritatea puterii de cumpărare standard”, a spus premierul în mesaj.

Ciucă a arătat că ”ne menţinem această dinamică şi estimările Băncii Mondiale confirmă perspectiva unei creşteri economice constante, până în 2030”.

”Avem la dispoziţie peste 80 de miliarde de euro – fonduri europene (..) avem bani pentru a susţine acest ritm de dezvoltare şi modernizare. Este adevărat, pandemia şi războiul de la graniţa ţării au afectat şi încă afectează puternic economia globală. Tocmai de aceea, este important să continuăm să colaborăm deschis, guvern şi mediul de afaceri, pentru a găsi cele mai bune soluţii la crizele multiple pe care le traversăm. De asemenea, în acest context, e important să fim solidari, să demonstrăm că ne pasă şi de cei care nu pot trece singuri prin situaţii dificile. Doar împreună, prin colaborare şi înţelegere, putem depăşi aceste vremuri complicate şi putem aduce bunăstare şi pentru români, şi pentru companii”, a arătat premierul Ciucă.

Şeful Executivului a arătat că ”măsurile luate la nivelul guvernului, în urma discuţiilor cu reprezentanţii mediului de afaceri, au dus la o creştere record a investiţiilor străine în ţara noastră în 2022”.

”Potrivit datelor oficiale ale BNR, fluxul de investiţii străine directe a fost de 9,4 miliarde euro în primele 10 luni şi va ajunge la 11,3 miliarde euro pentru întregul an 2022, cu aproape 2 miliarde euro peste valorile înregistrate în 2008, considerat cel mai bun reper. Sunt cifre record, care confirmă încrederea investitorilor în măsurile luate de guvern şi nu pot decât să mă bucur că am reuşit să construim această relaţie de încredere. În plus, numărul firmelor cu capital străin nou înfiinţate în România a crescut, în primele zece luni din 2022, cu peste 30%, comparativ cu perioada similară din 2021, ajungând la 6.175 de firme noi, conform datelor centralizate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului . Aceşti indicatori ne arată că marii investitori văd clar perspectivele de creştere pe termen lung ale economiei româneşti şi includ România în strategiile lor de investiţii”, a ţinut să precizeze Ciucă.

El a mai afirmat că Guvernul este dedicat investiţiilor şi acest lucru este demonstrat prin fapte.

”În bugetul pentru 2023, cheltuielile pentru investiţii vor ajunge la 112 miliarde lei şi vor reprezenta aproximativ 7,22% în PIB, nivel istoric pentru ţara noastră. Toate aceste măsuri au creat stabilitate economică şi au dus la creşterea încrederii investitorilor în România. E îmbucurător faptul că ţara noastră a rămas o destinaţie preferată pentru investitori, în Europa de Est, după doi ani de pandemie şi în contextul războiului din Ucraina. România s-a clasat pe locul al 16-lea din 32 de ţări în clasamentul ţărilor cele mai atractive pentru investiţii în 2022, depăşind ţări precum Ungaria şi Cehia şi se află aproape de Polonia”, a arătat premierul.

”Sunt date care ne bucură şi ne încurajează să continuăm măsurile pro investiţii, pro-business. Ştim cu toţii că investiţiile străine contribuie direct la dezvoltarea economică a ţării, creează noi locuri de muncă şi au un efect catalizator pentru economie, pentru că în jurul lor se formează lanţuri de furnizori şi se dezvoltă companii locale care creează la rândul lor noi locuri de muncă şi aduc prosperitate în comunităţile locale. Acestea sunt argumente importante care ne determină să susţinem în continuare investiţiile în economia românească”, a adăugat premierul.

Şeful Executivului a mai declarat că nu se vor opri aici şi vor continua să ia măsuri care să favorizeze investiţiile.

”Pe această traiectorie se află şi procesul de aderare a României la Organizaţia de Cooperare şi Dezvoltare Economică. Luna trecută, am depus la Paris memorandumul iniţial privind accederea ţării noastre la OCDE, proces care va consolida modernizarea României, după integrarea noastră în NATO şi UE. Adoptarea standardelor organizaţiei care reuneşte 90 la sută din investiţiile străine la nivel global va deschide larg ferestre de oportunitate pentru mediul de afaceri, pentru capital. Aderarea la OCDE şi implementarea cu succes a reformelor asumate prin PNRR sunt obiective asumate pe care vom reuşi să le ducem la capăt şi cu ajutorul dumneavoastră”, a spus Ciucă.

Premierul a arătat că pentru modernizarea României avem nevoie de fiecare euro din fondurile europene pe care le avem la dispoziţie. ”Avem nevoie de determinare şi desigur de expertiza dumneavoastră pe care vă mulţumesc că o împărtăşiţi cu noi ori de câte ori este nevoie. Cred în continuare în puterea dialogului, în parteneriatul nostru şi în soluţiile găsite împreună, pentru că doar împreună putem construi un viitor sustenabil pentru economia României, oferind speranţă tinerei generaţii privind perspectivele de dezvoltare în această ţară”, le-a transmis el investitorilor.