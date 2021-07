În perioada 28 – 29 iulie a.c., polițiștii din cadrul I.P.J. Covasna au aplicat 27 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de 8830 de lei, pentru abateri de la normele legale în viguare privind circulația pe drumurile publice De asemenea au fost reținute 5 permise de conducere și au fost retrase 3 certificate de înmatriculare. Polițiștii au acționat pe drumurile publice din județul Covasna pentru prevenirea și combaterea cauzelor generatoare de accidente rutiere.

Acțiunile desfășurate vizează depistarea și sancționarea conducătorilor care nu respectă legislația rutieră și impunerea respectării legii prin preznța activă în teren a polițiștilor rutieri.

Astăzi 30 iulie a.c. în jurul ori 03:00, polițiștii din cadrul Poliției Stațiunii Covasna, în timp ce efectuau serviciul de patrulare pe strada Pava de Jos din orașul Covasna au efectuat semnalele de oprire conducătorului unei autoutilitare care nu a respectat semnalele luminoase ale autospecialei de poliție în vederea opririi și a efectuat un viraj la dreapta oprind într-o parcare

Întrucât conducătorul auto, un bărbat de 43 de ani, emana halenă alcoolică, a fost testat cu aparatul etilotest rezultatul fiind de 0,58 mg/l alcool pur în aerul expirat. fiindu-i recoltate probe biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Totodată în urma verificărilor efectuate polițiștii au constatat că acesta nu deține permis de conducere valibil pentru nicio categorie de vehicule.

Polițiștii au întocmit un dosar penal și se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe și conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

În contex, este foarte important de menționat faptul că, dacă ați consumat alcool, nu trebuie să conduceți vehicule! Nu uitați că legislația rutieră română are toleranță zero față de conducerea vehiculelor sub influența băuturilor alcoolice. Conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice vă pune viața dumneavoastră și a celorlalți participanți la trafic în pericol grav.

Totodată, în așteptarea unor valori în creștere ale traficului rutier cu ocazia sfârșitului de săptămână, polițiștii vin cu o serie de recomandări pentru siguranța dumneavoastră și a celorlalți participanți la trafic:

Informați-vă și pregătiți-vă înainte de a pleca la drum!

Înainte de a pleca la drum, informaţi-vă temeinic despre condiţiile meteo şi starea drumurilor. Luați în calcul folosirea rutelor alternative care pot fi mai puțin aglomerate decât arterele principale.

Aveți grijă la viteza cu care circulați!

Respectați cu strictețe regimul legal de viteză și adapți-o în funcție de condițiile de drum, astfel încât să poată efectua orice manevră în condiții de siguranță.

Atenție la depășiri!

Depășirea neregulamentară este, de asemenea o importantă cauză generatoare de accidente rutiere. În condiţiile unui trafic aglomerat, pot apărea blocaje rutiere temporare și se pot forma coloane de vehicule. Este important să nu vă angajaţi în depăşirea coloanelor de autovehicule.

Pentru a putea efectua o depășire corectă, cel aflat la volan trebuie să semnalizeze intenția de a se angaja în depășire și să treacă la acțiune numai după ce s-a convins că aceasta se poate face fără pericol.

Conducătorul auto trebuie să păstreze în timpul depășirii o distanță lateral suficientă față de mașina pe care o depășește și să reinter pe partea dreaptă a drumului după ce se va asigura că o poate face fără pericol pentru vehicolul depășit.

Nu în ultimul rând este important să vă păstrați calmul în trafic, nu uitaţi de politeţea rutieră şi nu blocaţi intersecţiile. Reiterăm faptul că o conduită responsabilă și preventivă poate salva viața dumneavoastră, a pasagerilor cu care vă efectuați deplasarea și a celorlalți participanți la trafic.