Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov, pun în aplicare, joi dimineața, un mandat de percheziție domiciliară, la un imobil din județul Covasna, într-un dosar penal ce vizează activități cu agregate minerale desfășurate fără autorizațiile legale.

În cauză, se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:

„executare de activități miniere fără permis sau licență”, faptă prevăzută de art. 57 alin. 2 din Legea nr. 85/2003 – Legea minelor și „executare, modificare sau extindere de lucrări, construcții ori instalații pe ape sau care au legătură cu apele, fără avizul legal”, faptă prevăzută de art. 93 alin. 1 din Legea nr. 107/1996 – Legea apelor.

Din cercetările efectuate până la acest moment a reieșit că, în perioada 2022 – decembrie 2023, o societate comercială ar fi prestat servicii de transport al agregatelor minerale în beneficiul direct sau indirect al unei alte persoane juridice care ar fi desfășurat activități de exploatare a resurselor minerale pe raza județului Brașov, fără a deține permis sau licență în acest sens.

În cadrul activităților de percheziție urmează a fi identificate și ridicate obiecte, înscrisuri și medii de stocare de interes probator, în vederea completării materialului probator și stabilirii prejudiciului cauzat.

Acțiunea din această dimineață se desfășoară cu sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciului de Acțiuni Speciale și ai Serviciului Criminalistic din cadrul I.P.J. Covasna.

Facem precizarea că activitățile desfășurate au ca scop documentarea întregii activități infracționale, iar cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorului de caz, urmând ca, la finalizarea acestora, să fie dispuse măsurile legale ce se impun.