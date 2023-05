Cristiana Danci, tânăra polițistă din județul Covasna care în luna septembrie a anului trecut a încheiat Campionatul Național „Women Rally – Bosch Car Service” din Cluj-Napoca pe locul 2 la Clasa 1 (autoturisme cu cilindreea nominală de până la 1.600 cmc), și pe locul 9 în clasamentul Open, vrea acum să cucerească prima treaptă a podiumului, scrie WE RADIO.

În acest sfârșit de săptămână (12-13 mai), la Stadionul Național Arena din București, are loc prima etapă a competiției din acest an – Trofeul Enel X Way, fiind așteptate să se alinieze la start 50 de participante din toate colțurile țării, hotărâte să arate că nu doar domnii sunt campioni în ale vitezei.

La fel ca în etapele din anii anteriori, Cristiana s-a înscris cu mașina personală, un Seat Leon din 2010, cu motor de 1.4 benzină, „netunat” pentru competiții de viteză, dar despre care spune că este mașina cu care ea rezonează cel mai bine. Mesajul colantat pe capota mașinii, „Beast Mode On” (n.r. – modul bestie activat), este semnătura cu care tânăra polițistă se afișează la toate competițiile, pentru că, spune ea, reflectă foarte bine stilul ei atunci când se află în spatele volanului.

