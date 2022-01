Până la începerea lucrărilor, piscina nu va fi redeschisă din cauza pierderilor foarte mari

Baza de înot şi recreere din Sfântu Gheorghe, aflată pe strada Lunca Oltului, urmează să intre în acest an într-un amplu proces de reabilitare, pentru care au fost obţinute fonduri norvegiene.

După cum am anunţat şi cu alte ocazii, pierderile cu funcţionarea piscinei sunt foarte mari şi sunt cauzate printre altele de faptul că încălzirea este realizată de o centrală veche cu consum foarte mare şi randament scăzut, iar pierderile de căldură sunt foarte mari din cauza geamurilor foarte vechi şi a faptului că clădirea nu este izolată termic. Mai mult, nici vestiarele nu se ridică la standardele actuale din punct de vedere al condiţiilor, iar micile lucrări de reabilitare făcute în ultimii ani au rezolvat doar parţial unele probleme ale bazinului mare de înot.

Din aceste motive, Primăria Sfântu Gheorghe subvenţionează de ani de zile preţurile biletelor, iar cu timpul cheltuielile au crescut de la an la an, culminând în acest an cu scumpirile foarte mari la preţul gazelor şi energiei electrice. Astfel, cheltuielile medii pentru funcţionarea Piscinei s-ar ridica acum la aproximativ 240.000 de lei pe lună, adică un total estimat pentru anul acesta de 2,8 milioane de lei. În comparaţie, suma totală plătită de locuitorii din Sfântu Gheorghe ca impozite pe locuinţe se ridică la 3,6 milioane de lei pe an, bani care aproape în totalitate ar trebui alocaţi pentru funcţionarea piscinei.

Un calcul simplu ne arată că raportat la luna octombrie a anului trecut, când piscina a funcţionat la 50% din capacitate şi au fost în medie 140 de intrări pe zi, cheltuielile autorităţilor locale pentru fiecare intrare au fost de aproape 50 de lei. Chiar şi cu o subvenţie consistentă din partea Primăriei, având în vedere scumpirile la utilităţi, preţul mediu al unui bilet în cazul redeschiderii ar trebui să fie de aproximativ 100 de lei.

Având în vedere că şi restricţiile impuse de pandemie limitează numărul clienţilor, dar şi cheltuielile foarte mari, municipalitatea a luat decizia ca piscina să fie redeschisă doar după reabilitare, când condiţiile de funcţionare vor fi mult mai bune.

Procedurile pentru demararea licitaţiei pentru proiectare şi execuţie sunt aproape de finalizare, urmând ca lucrările de reabilitare să fie începute cel mai probabil în cursul acestui an.

Piscina din Sfântu Gheorghe a fost prima de acest gen construită în Secuime la mijlocul anilor ’90, însă din păcate nu a fost realizată la cele mai înalte standarde, din această cauză având pierderi foarte mari de-a lungul anilor.

SURSA: PRIMARIA SFANTU GHEORGHE