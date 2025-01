Petre Roman, fost premier al României, s-a prezentat miercuri dimineață la Parchetul General pentru a fi audiat în dosarul Mineriadei din iunie 1990, în care este acuzat de săvârșirea de infracțiuni contra umanității. La intrarea în sediul Parchetului, Roman a declarat că acuzațiile care i se aduc sunt „profund nedrepte” și a sugerat că evenimentele din acea perioadă au fost orchestrate de fosta Securitate.

„Cum aș fi putut eu, profesor, cercetător, trecut prin baricada de la Inter, care am angajat România pe drumul spre UE, spre NATO, deci cum aș fi putut ca să organizez, să fac un complot, o represiune împotriva cui? A unor oameni care constatarea evidentă e că de două luni blocau traficul la Universitate. Dar eu eram venit de pe baricadele democrației. Nu e niciun plan în care eu să fi fost prezent. Eram după alegerile libere, câștigasem cu 67%, anunțasem programul de reformă pentru a crea în România o democrație cu economie de piață. La două săptămâni după aceste evenimente am fost votat în Parlament pentru funcția de premier fără un vot împotrivă. Erau în Parlament toate partidele istorice, asta la două săptămâni. Nu e nicio dovadă că aș fi fost eu angajat în aducerea minerilor și am declarat în 16 iunie că ce s-a întâmplat a fost cu implicarea evidentă a oamenilor fostei Securități”, a declarat Petre Roman.

Procurorii sunt nevoiți să refacă ancheta în acest dosar, după ce probele adunate anterior de anchetatori au fost anulate de instanță. Această decizie a întârziat semnificativ soluționarea cazului, un dosar extrem de complex care vizează evenimentele din iunie 1990, când minerii din Valea Jiului au fost mobilizați pentru a reprima protestele din Piața Universității.

În urma intervenției, mii de persoane au fost arestate abuziv, iar sute au fost rănite sau chiar ucise. Organizațiile pentru drepturile omului și familiile victimelor cer de ani de zile să se facă dreptate.

În doarul Mineriadei sunt urmăriţi penal fostul preşedinte Ion Iliescu, fostul vicepremier Gelu-Voican Voiculescu, fostul director al SRI Virgil Măgureanu, Adrian Sârbu, Miron Cozma, fost lider al minerilor din Valea Jiului, foştii generali Vasile Dobrinoiu şi Peter Petre.

Sursa: Realitatea din Justitie