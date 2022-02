Peste 200 de localnici din Ilieni și satele aparținătoare au participat sâmbătă la o dezbatere publică pe tema traseului viitoarei autostrăzi A13 Braşov-Bacău, nemulţumiți că viitoarea șosea de mare viteză ar urma să treacă prin apropierea localităţii lor, scrie We Radio.

În ultimele săptămâni, oamenii au strâns peste 1.000 de semnături pentru devierea traseului şi au depus o petiţie la Ministerul Transporturilor şi la CNAIR, compania care derulează proiectul, în care arătau că traseul a fost stabilit fără ca localnicii să aibă posibilitatea să-şi expună oficial opiniile cu privire la acest subiect.

La întâlnirea de sâmbătă, care a avut loc la Căminul Cultural Ilieni, au fost prezenți și președintele Consiliului Județean Covasna, Tamás Sándor, și prefectul județului Covasna, Ráduly István, însoțiți de secretarul de stat din Ministerul Transporturilor, Gábor Sándor, și managerul public al județului, Kovács Ödön.

O parte dintre localnici i-au reproșat prefectului Ráduly István o postare făcută pe Facebook în urmă cu câteva luni, în care scria că a intervenit pentru devierea traseului autostrăzii mai departe de Ozun și Sântionlunca, astfel încât să fie evitată poluarea fonică a celor două localităţi.

„Acea postare pe care am făcut-o este nefericită. Recunosc, chiar dacă se spune să nu spun, a fost o perioadă de campanie în comuna Ozun”, a declarat prefectul citat de Observatorul de Covasna.

Localnicii s-au arătat nemulțumiți că, recent, Consiliul Județean a emis certificatul de urbanism pentru elaborarea studiului de fezabilitate şi a proiectului tehnic, însă în forma actuală o parte din cei 76 de kilometri ai autostrăzii care va străbate județul Covasna ar urma să treacă la mai puțin de 200 de metri de localitățile Ilieni și Dobolii de Jos, față de planul inițial anunțat în 2019, conform căruia șoseaua de mare viteză ar fi trebuit să treacă prin zona Prejmer.

Președintele Consiliului Județean, Tamás Sándor, a explicat că proiectul nu este derulat de autoritățile județene, prin urmare, răspunsurile sunt la CNAIR, iar certificatul de urbanism emis este o etapă birocratică.

Acesta le-a dat asigurări celor prezenți că există soluții care să asigure ieșirea din impas, și a explicat că revocarea certificatului de urbanism emis de Consiliul Județean trebuie să plece de la o parte interesată.

„Toți am fost de acord că trebuie autostradă. Autostrada va trece prin județul Covasna, în lungime de 76 de kilometri. Cred că a înțeles toată lumea, că înainte nu era foarte clar, nu noi am proiectat această autostradă. Investiția este a statului român, prin compania națională de autostrăzi, care a angajat o firmă de specialitate, de proiectare. Într-adevăr, au fost consultări cu toți primarii implicați, cu Consiliul Județean, cu Prefectura, cu instituțiile statului subordonate prefecturii, care au o implicare, însă traseul a fost adus de CNAIR și firma de proiectare. (…) Trebuie atacat în contencios administrativ de o parte interesată. Eu nu pot să revoc un certificat de urbanism după o ședință din Ilieni. (…) Noi lucrăm pe hârtii, asta înseamnă că am cerut avizul de la fiecare primărie și am întocmit acest certificat de urbanism conform celor depuse de CNAIR, văzând toate PUG-urile și PUZ-urile de sub traseu”, a declarat Tamás Sándor citat de Observatorul de Covasna.

Nemulţumiri şi în judeţul Braşov

La fel de nemulțumiți de actualul traseu al autostrăzii A13 sunt și locuitorii comunei Podu Olt, care la rândul lor au adunat câteva sute de semnături iar săptămâna trecută s-au deplasat la București pentru a se întâlni cu reprezentați ai CNAIR pentru a găsi soluții.

„Este o voință comună a locuitorilor din Podu Olt și din Ilieni. Consider că am obligația morală și legală, din momentul în care am primit, vineri, și este înregistrată o petiție cu peste 1000 de semnături, să o transmitem atât la ministerul de resort, cât și către CNAIR sau proiectant, ca să ia în calcul o posibilă creionare, desenare, a unui nou tronson, pe care nu pot să îl spun eu și nici nu doresc. Demersul de a transmite doleanțele și solicitarea o să îl fac”, a declarat prefectul județului.

La rândul său, președintele Consiliului Județean Covasna a declarat că înțelege doleanțele cetățenilor din Ilieni și a promis ca împreună cu aceștia să caute soluții.

Conform actualului proiect, din cei 162 km ai viitoarei autostrăzi, 76 km trec prin judeţul Covasna. Șoseaua de mare viteză ar urma să intre în judeţ în zona Dobolii de Jos şi să străbată teritoriile a 15 localităţi, respectiv Ilieni, Sfântu Gheorghe, Ozun, Reci, Ghidfalău, Moacşa, Boroşneu Mare, Dalnic, Cătălina, Târgu Secuiesc, Turia, Sânzieni, Lemnia, Mereni şi Breţcu.

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunţat, printr-un comunicat de presă, că translatarea spre est a traseului viitoarei autostrăzi A13 Braşov-Bacău, modificare care a stârnit nemulţumirea mai multor locuitori din comuna Ilieni, s-a făcut cu acordul Consiliului Judeţean Covasna.

Potrivit reprezentanţilor Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri Braşov, traseul a fost stabilit după ce s-a discutat cu toate primăriile din zonă, precum şi cu Consiliul Judeţean Covasna.

