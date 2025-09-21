O persoană a fost găsită decedată pe munte de echipajele de salvamontiști, iar alte 14 persoane au fost salvate în ultimele 24 de ore, a informat, duminică dimineață, Salvamont România.

‘În ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Național Salvamont s-au primit 13 apeluri prin care se solicita intervenția de urgență a salvamontiștilor, astfel: 3 apeluri pentru Salvamont Neamț; 3 apeluri pentru Salvamont Sibiu; 3 apeluri pentru Salvamont Arad; 2 apeluri pentru Salvamont Gorj; 1 apel pentru Salvamont Vrancea; 1 apel pentru Salvamont Caraș Severin. În cazul acestor intervenții au fost salvate 14 persoane. Dintre acestea, 4 au fost transportate cu Ambulanțele SAJ, SMURD sau SALVAMONT la spital. Din păcate,o persoană a fost găsită decedată și a fost transportată și predată la IML’, precizează informarea postatată pe pagina de Facebook a Salvamont România.

Potrivit sursei citate, s-au primit și 32 de apeluri prin care se solicitau sfaturi și informații despre diferite trasee turistice din zona montană.

Echipele Salvamont România îndeamnă la prudență și responsabilitate în derularea activităților montane și invită iubitorii muntelui să le fie alături în campania de reducere a numărului de accidente montane.

AGERPRES