Partidul România Puternică se alătură partidului AUR în ceea ce privește susținerea candidatului independent în cursa pentru Primăria Capitalei, Anca Alexandrescu.

„Partidul România Puternică a reanalizat în această săptămână, în ședința operativă a Biroului Permanent Național, situația candidaților în campania de alegeri pentru poziția de Primar General din data de 07.12.2025 și a revizuit opțiunile partidului pentru susținerea unui candidat la această funcție.

În urma discuțiilor din Biroul Permanent Național, Partidul România Puternică lansează o inițiativă de consolidare a pozițiilor partidelor și mișcărilor conservatoare și suveraniste, în ideea sprijinirii unui singur candidat la funcția de Primar General al Capitalei, și anume cel mai bine plasat candidat în sondaje, la acest moment.

Partidul România Puternică speră că acceptarea acestei prime inițiative, constructive, de unificare și armonizare a pozițiilor acestor partide și mișcări politice, va evita fragmentarea voturilor segmentului conservator/suveranist, un segment din ce în ce mai important și mai consistent, atât la nivelul societății europene în general, cât și al celei românești în particular.

Victoria în alegerile pentru poziția de Primar General al Capitalei a unui candidat conservator/suveranist ar trimite un mesaj pozitiv de forță și unitate întregului electorat român (nu doar celui din București) și ar crea și premisele unei potențiale victorii și în viitoarele runde de alegeri locale și generale (fie ele anticipate sau la termen).

Partidul România Puternică nu este de acord cu nicio inițiativă de boicotare a alegerilor, o potențială boicotare nu va face altceva decât să permanentizeze, și la nivelul Bucureștiului, conducerea coaliției toxice a sărăciei (PNL/PSD/UDMR/USR), și ar condamna Bucureștiul la încă 4 ani de dezastru.

În acest sens, Biroul Permanent Național a decis, unilateral, să facă primul pas în direcția acestei potențiale unificări a votului conservator/suveranist la alegerea Primarului General al Bucureștiului și, în consecință, a retras din proprie inițiativă candidatura inițială a partidului, și anume cea a dlui Doru Mihai Giugula.

Consecvent cu poziția exprimată mai sus, Partidul România Puternică va susține în continuare candidatura dnei Anca Alexandrescu, de departe cel mai bine poziționat candidat conservator/suveranist în toate sondajele de până acum.

Partidul România Puternică speră că și celelalte partide și mișcări politice conservatoare/suveraniste se vor alătura acestei inițiative de unificare și consolidare a votului politic și, în consecință, să putem avea pentru prima oară în România un alt tip de Primar General — un primar al bucureștenilor și pentru bucureșteni, și nu din nou un exponent toxic al coaliției la putere.”, se arată în comunicatul Partidului România Puternică.