În timp ce românii sunt îngenuncheați de taxele Guvernului, iar cei cu venituri mici primesc doar 50 de lei de la stat pentru a achita facturile triple, ministrul Energiei se plânge și el de tarifele uriașe. 

Bogdan Ivan spune că factura la curentul electric a crescut cu 30-35% față de perioada plafonării și a plătit 280 de lei.

Ministrul spune, din nou, că România are cea mai scumpă energie electrică din Europa și dă și un exemplu: la noi megawattul a ajuns la 154 de euro, iar în Franța a fost de doar 61 de euro. Ivan spune că se caută soluții și le recomandă românilor montarea unor contoare inteligente care ar reduce facturile cu 20%. Însă, prețul unui contor variază între 100 și 200 de euro. 

„Bogdan Ivan: 280 de lei ultima factură la curent.

Reporter- Și înainte de plafonare?

Bogdan Ivan: 170-180 de lei. O creștere de aproximativ 30-35%.

În ultima lună, bazându-mă pe o analiză a prețului de pe piață, am avut în medie megawatt-ul la 154 de euro, comparativ cu Franța care era la 61 de euro. Dacă ne raportăm la puterea de cumpărare a românilor și la veniturile românilor, da, avem cea mai scumpă energie electrică din Europa. Sunt datele Eurostat care confirmă acest lucru.”

Ministrul Energiei a mai afirmat că ar fi fost util ca schema de plafonare a preţului la energie să fie continuată, doar că riscam să avem o procedură de infringement. El este de părere că „trebuia să fie mai pregătită România pentru a ieşi din această plafonare, cu capacităţi de producţie”, dar pentru că acestea nu există, „avem o penurie de energie” şi importăm până la 1.700-2.000 de megawaţi în fiecare zi, în special la orele de vârf, când preţul este cel mai ridicat.

