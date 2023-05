Incendiul izbucnit duminică la acoperişul bazei de tratament din localitatea Vâlcele a fost cauzat de un horn necurăţat corespunzător, care s-a supraîncălzit, potrivit pompierilor. Centrul wellness a fost construit în urmă cu aproape un deceniu, cu sprijinul Consiliului Judeţean Covasna, în cadrul programului „Drumul apelor minerale”, fiind una dintre cele mai frecventate baze de tratament din judeţ.

În urma incendiului, acoperişul bazei a ars în totalitate, fiind afectate şi sălile de fitness, salina, toaletele şi bunurile aflate la ultimul etaj. Paguba se ridică la circa 250.000 de euro, potrivit estimărilor viceprimarului comunei, Nicolaie Cucu, citat de WE RADIO.

„Această clădire a fost dată în folosinţă în 2012, a fost făcută printr-un proiect numit Drumul apelor minerale, printr-o colaborare cu Consiliul Judeţean, Consiliul Local, atunci au fost construite vreo 6 în judeţ. Din câte ţin minte, la vremea respectivă valoarea a fost vreo 800.000 de euro. A fost acest eveniment nefericit, se pare că s-a încins coşul, a luat foc acoperişul, a ars în totalitate, şi în partea de sus un etaj, unde erau sala de fitness, toaletele, salina şi tot ce mai era acolo. Am estimat că paguba se ridică undeva la vreo 200-250.000 de euro. Din fericire, am observat destul de repede, însă din nefericire, datorită construcţiei nu s-a putut interveni la acoperiş pentru că nu aveam acces sus. Aşa a fost făcută că nu aveai cum să intri din interior, iar din exterior atât de bine a fost căptuşită încât numai în momentul în care a început să se prăbuşească acoperişul s-a putut interveni. Pompierii au venit destul de rapid, au intervenit cu vreo 4 autospeciale, au venit şi cei de la Bod, motopompe, au tras apă din pârâu, şi totuşi s-a muncit câteva ore ca să se stingă complet. Efectiv nu se putea interveni, a ars mocnit, fiind foarte bine căptuşit etajul (…) Era înainte de deschidere, pentru că la ora 13:00 începea programul. Nu s-au mai dat bilete, a ieşit lumea afară, băiatul de la centrală şi încă cineva au intrat şi au stins focul în centrală, am întrerupt curentul şi am aşteptat să vină pompierii pentru că noi nu aveam cum să intrăm să intervenim”, a spus viceprimarul Nicolaie Cucu, pentru WE RADIO.

FOTO: We Radio