Informații explozive din dosarul perchezițiilor de astăzi, de la băieții deștepți din energie. Investigația cu ramificații puternice ar putea ajunge la Darius Meșca, fost director al Electrică Furnizare, un apropiat al lui Sebastian Ghiță.

Perchezițiile de astăzi, de la Tinmar Energy, unul dintre cei mai mari traderi de energie s-ar putea să ducă și în alte zone, relatează Realitatea PLUS, citând surse apropiate acestei investigații, mai ales că au fost multe tranzacții de energie, inclusiv cu companii ale statului.

Conform surselor citate, Darius Meșca, cel care a condus până de curând o astfel de companie – Electrica Furnizare – ar putea să ajungă și el să dea explicații în fața procurorilor. Asta deoarece a fost până de curând șeful unei companii-cheie de energie din statul român, pus acolo ca urmare a legăturii pe care o are cu Sebastian Ghiță.

Presa a scris de-a lungul timpului că Darius Meșca este protejatul lui Sebastian Ghiță. Mai exact, este finul fugarului care în prezent se află în Serbia, acolo unde a plecat din cauza problemelor pe care le are în Justiția din România.

Darius Meșca are un trecut extrem de controversat. El a condus compania Electrica Furnizare timp de mai multe luni, din mai și până în octombrie chiar și în condițiile în care instanța l-a declarat incompatibil. El nu mai avea, deci, dreptul să ocupe o funcție în statul român.

Mai mult, sunt controverse legate și de modul în care a semnat mai multe documente, respectiv de modul în care a încheiat contracte în perioada respectivă, pentru că ele s-ar putea să ajungă în situația în care să fie declarate nule, iar Darius Meșca să fie pus să plătească prejudicii, au explicat experți în domeniul energiei.

Darius Meșca este controversat și dintr-un alt motiv. Recent, a fost scos la iveală salariul pe care acesta îl încasa de la Electrica Furnizare – 24.500 de euro pe lună, în condițiile în care vorbim despre o perioadă de austeritate.

Până la ora transmiterii acestei știri Darius Meșca nu a putut fi contactat pentru un punct de vedere.