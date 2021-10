Octavian Jurma a criticat dur lipsa de responsabilitate a autorităților în ceea ce privește gestionarea pandemiei, în condițiile în care ”un român moare la fiecare 5 minute de Covid”. Cercetătorul avertizează că situația epidemiologică din țară este extrem de gravă, spitalele fiind copleșite deja de numărul mare de pacienți. Nu a existat niciun efort real de a opri pandemia, a spus acesta joi, la Realitatea Plus.

Jurma acuză că răspunsul la pandemie a fost complet politizat și Guvernul nu a luat măsurile necesare din timp, deși era evident, în contextul unei rate scăzute de vaccinare și a răspândirii variantei Delta, că acest val va fi unul mult mai puternic.

”Din păcate, clasa politică nu pare să aibă un discurs orientat pe soluții. Astăzi, un român moare la fiecare 5 minute ucis de Covid.

Foarte mulți din cei pe care îi îngrijim și ne străduim să evite facturile mari, în decembrie nu vor mai fi…

Criza politică accentuează criza sanitară pentru că răspunsul la pandemie a fost complet politizat de acest guvern.

Criza sanitară va deveni o criză umanitară, care va deveni una economică de proporții. Nu poți economisi bani lăsând oamenii să moară în fața spitalelor sau în casele lor. Acești oameni nu fac știrile pentru că sunt mulți anonimi”, a declarat cercetătorul.

Jurma avertizează că actuala criză sanitară va deveni una umanitară, care va afecta grav și situația economică a țării.

”Gâlceava politică este complet decuplată de preocupările și grijile reale ale românilor”, mai spune acesta.

Cercetătorul mai acuză că medicii au fost eliminați din lanțul de decizie și face apel la polticieni să devină responsabili.

”Acum, mingea este la președintele Iohannis, este singurul om politic care mai are autoritatea să intervină să rezolve criza. Parlamentul s-a pronunțat – așa cum este el, este vocea acestui popor – a spus că vrea alt premier. Aș vrea să-l văd pe șeful statului devenind președintele tuturor românilor. Un guvern de uniune națională s-ar putea să fie o soluție.

Toată vara am dat relaxare la liber fără să cerem nimic în schimb. Toate guvernele responsabile au avut o discuție matură cu cetățenii: vreți relaxare, trebuie să ne vaccinăm și apoi să adoptăm Certificatul verde. Așa au făcut Italia, Marea Britanie, Israel și țările care acum nu au spitalele pline, deși au un număr mare de cazuri. În valul 4 niciodată nu a fost problema legată strict de numărul de cazuri.

Am avut timp amplu să ne pregătim. După ce că nu am făcut nimic, când am ajuns la pragurile de 3 sau 6 la mie, prestabilite din valul 3, măsurile au fost suspendate în loc să le păstrăm.

Nu vedem niciun efort real de a opri pandemia. Nu poți ajunge la o rată de 12 la mie decât dacă nu se iau măsuri.

Pandemia se termină în spitale, dar nu se oprește în spitale. Ca în orice război, se oprește pe front. Sunt 1.600 de oameni care stau în UPU, s-au adresat spitalelor, dar nu mai au loc. Din păcate, aceasta a fost o decizie asumată politic.

Medicii au fost eliminați din lanțul de decizie. Odată cu concedierea lui Voiculescu și a Ioanei Mihăilă, s-a luat decizia că nu vor mai fi consultați medicii. Nu există nicio justificare medicală și epidemiologică pentru măsurie care s-au luat în valul 4”, a conchis Jurma.

Sursa: Realitatea de Bucuresti