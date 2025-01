Liderul AUR, George Simion, s-a alaturat protestatarilor din Piața Victoriei. Oamenii nemulțumiți de „votul furat” au ieșit din nou în fața Guvernului, revoltați, și vor să plece în marș spre Palatul Cotroceni.

„Este protestul romanilor, al oamenilor liberi. Am venit sa-i felicit pe cei care sunt in Piata Victoriei, am venit sa le zic ca sunt niste luptatori pentru libertate. Noi ne pregatim de un mare protest pe 12 ianuarie pentru repetarea alegerilor incepand cu turul 2, dar si pentru nelegiuirile de la inceputul anului – ordonanta trenulet. Felicit pe toti romanii care sunt liberi si ies in strada. Protestul din 12 este unul al romanilor liberi, indiferent de optiunea politica.

Mobilizarea – trezire in constiinta a poporului roman. Este de datoria fiecarui om, mai ales a liderilor din societatea romaneasca, sa faca ceva pentru a reinstaura democratia si ordinea constitutionala.

Oamenii sunt nemultumiti ca nu functioneaza sistemul judiciar, caile democratice de a impiedica aceasta lovitura de stat. Avem nevoie de alegeri libere. E incredibil ca dupa 35 de ani trebuie sa luptam pentru alegeri libere. Eu ma asteptam sa fim daca nu in varful Europei, macar la mijloc. Azi oamenii vor iesi sa-si strige nemultumirea in strada, vor iesi si in zilele urmatoare”, a spus George Simion, intr-o interventie la Realitatea PLUS.

Intrebat daca se va schimba ceva cu protestele, liderul AUR a replicat: „Va fi o lupta grea. Au furat votul romanilor, trebuie sa facem ceva. Cu cat vom fi mai multi, cu atata vom determina schimbari.”

Totodata, liderul AUR a transmis si un mesaj pentru Klaus Iohannis: „Este un om care uzurpeaza puterea, e ilegitim, trebuie sa faca un act de decenta si sa paraseasca Palatul Cotroceni. Nu vrea nimeni violente, varsare de sange. Sa plateasca o luna de salariu si sa faca un pas in spate.”

In ceea ce priveste cererea depusa de Calin Georgescu la CEDO, George Simion spune: „Cred ca trebuie epuizate toate caile democratice, trebuie apelat la toate institutiile. Nu am mari sperante sa se faca ceva. Nu imi pun mari sperante, si noi am depus foarte multe actiuni, au fost respinse. Noi suntem datori sa facem toate demersurile necesare pentru a reinstaura democratia. Sustinatorii lui Calin Georgescu au toata dreptatea din lume sa iasa in strada.”

Pe final, Simion a facut un apel catre romani: „Apel catre toti romanii ca sa pastram caracterul pasnic al demonstratiilor, sa nu iasa varsare de sange. Pun romani contra romani sa se invrajbeasca. Apel catre toti romanii, sa nu ajungem ca in 89 sa fie varsare de sange si de castigat sa aiba tot Iliescu si sleahta.”

