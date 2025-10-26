Loteria Română anunță noi trageri pentru jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, care vor avea loc duminică, 27 octombrie.

Potrivit unui comunicat, la Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report impresionant de 43,32 milioane de lei (echivalentul a 8,52 milioane de euro). La jocul Noroc, reportul cumulat depășește 3,69 milioane de lei (aproximativ 726.600 de euro).

La Joker, la categoria I, reportul a ajuns la 36,29 milioane de lei (peste 7,14 milioane de euro), iar la categoria a II-a depășește 66.600 de lei. La Loto 5/40, premiul de categoria I este de 58.700 de lei, iar cel de categoria a II-a ajunge la 85.400 de lei. În plus, la Super Noroc, se înregistrează un report de 21.300 de lei.

La tragerile de joi, Loteria Română a acordat câștiguri totale de peste 2,15 milioane de lei. Printre premiile notabile se numără cel la Joker, categoria a III-a, în valoare de 168.652,28 de lei, câștigat prin intermediul aplicației AmParcat.ro, și premiul de categoria I la Noroc Plus, în valoare de 135.121,92 de lei, obținut cu un bilet jucat la o agenție din Cisnădie.

Duminică, jucătorii își pot încerca norocul din nou, având șansa de a câștiga sume importante puse în joc de Loteria Română.

Sursa: Realitatea Financiara