Președintele Nicușor Dan pare să joace într-un film. Prost. Într-o înșiruire de cuvinte goale și gesturi jenante, șeful statului ajunge tot mai des pe feed-urile social-media, unde, lesne de înțeles și de ce, este aspru taxat de internauți. În fața unor astfel de scene, cuvintele sunt de prisos.

Aflat la Timișoara, la Cinema Timiș, Nicușor Dan a urcat pe scenă alături de primarul Dominic Fritz. După ce a trecut proba de microfon, Nicușor a rememorat un episod pe care l-a trăit la Timișoara în 1997 – o proiecție la cinema a unui film al cărui titlu i-a fost imposibil de amintit. „E unul din două: sau Șatra, sau o ecranizare după opera Carmen”, a spus președintele, moment în care, pentru a puncta, a scos degetul prezidențial la înaintare. În tot acest timp, șeful statului s-a bâțâit în scaun, ca un copil.

Așa cum era de așteptat, gestul președintelui a stârnit și de această dată comentarii acide din partea internauților, iar pe rețelele sociale au apărut sute de clipuri care surprind momentul jenant.

Gafele în cascadă ale președintelui Nicușor Dan au ajuns să-i îngrozească până și pe susținătorii săi: „Nu mai distribuiți, ne face de râs!”

Ilie Bolojan, reformă în administrație. Cu degetul înainte!

Și premierul Ilie Bolojan a apelat la degete în timpul unei conferințe de presă de la începutul lunii septembrie, cu ocazia prezentării pachetului 2 al măsurilor sărăciei. În fața pupitrului, primul ministru al României le-a explicat jurnaliștilor prezenți în sală și românilor aflați în fața micilor ecrane cum împarte sărăcia, pe deget(e), cum a știut mai bine.

Ilustrație foto: Inquam Photos