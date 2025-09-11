Președintele Nicușor Dan a anunțat joi, la B1 TV, că România va intra pe un trend de creștere economică cel târziu la începutul anului 2027. El a admis că perioada actuală este dificilă pentru români, din cauza reformelor economice, dar a subliniat că alternativa ar fi fost mult mai gravă.

„Nu mai există risc de a ‘downgrada’, de a ieși fondurile, de a veni FMI-ul și de a bloca cu totul economia. Asta era mult-mult mai rău pentru fiecare dintre români”, a explicat șeful statului.

Potrivit lui, va fi nevoie de aproximativ un an și jumătate pentru redresare. „Cel târziu la începutul anului 2027, va începe o creștere pe care România o va avea”, a precizat Nicușor Dan.

Președintele a transmis că direcția actuală este una corectă și că pericolul ca România să intre într-o criză financiară majoră a fost evitat.

Sursa: Newsinn

Articolul precedentGUVERNUL A DEBLOCAT PROGRAMUL „SPRIJIN PENTRU ROMÂNIA”. TICHETE DE 250 ȘI 500 LEI PENTRU MILIOANE DE BENEFICIARI
Articolul următorILIE BOLOJAN ȘI PREMIERUL BULGAR AU VORBIT DESPRE AL DOILEA POD PESTE DUNĂRE, LA RUSE

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR