Caloriferele care emit zgomote sunt adesea semnul unei funcționări neuniforme a sistemului de încălzire. În cele mai multe cazuri, cauza principală este aerul acumulat în instalație. Când aerul se blochează în conducte sau în interiorul radiatorului, apa nu mai circulă corect, ceea ce duce la apariția unor sunete ca niște bolboroseli sau lovituri intermitente.

O altă cauză frecventă o reprezintă presiunea incorectă din instalație. Dacă presiunea apei este prea mică sau prea mare, pot apărea vibrații și zgomote constante atunci când centrala pornește sau se oprește. De asemenea, dacă pompa centralei funcționează la o viteză prea mare, apa este împinsă cu forță prin țevi, provocând bătăi sau șuierături.

În unele cazuri, zgomotele provin din dilatarea și contractarea metalului. Țevile și caloriferele din oțel sau fontă se pot extinde atunci când apa fierbinte începe să circule, iar la răcire se contractă, producând sunete de trosnitură. Aceste zgomote sunt normale până la un punct, dar pot deveni supărătoare dacă instalația nu este montată corect sau dacă suporturile țevilor sunt prea rigide.

Primul pas pe care îl poți face pentru a elimina zgomotele din calorifere este aerisirea lor. Este o operațiune simplă, care se poate realiza fără ajutor specializat. Majoritatea caloriferelor sunt prevăzute cu un șurub de aerisire situat în partea superioară laterală.

Pentru aerisire, oprește centrala și lasă instalația să se răcească ușor. Apoi, folosește o cheiță specială sau o șurubelniță pentru a deschide ușor supapa de aerisire.

Vei observa că aerul iese sub formă de șuierat, iar când începe să curgă un jet constant de apă, înseamnă că radiatorul s-a aerisit complet. Închide supapa și verifică presiunea centralei — aceasta trebuie să fie între 1 și 2 bari. Dacă presiunea a scăzut, completează cu apă din robinetul special de umplere al centralei.

Aerisirea caloriferelor ar trebui făcută la începutul fiecărui sezon rece sau ori de câte ori observi că un calorifer rămâne parțial rece, în special în partea superioară.

Alte cauze și remedii posibile

Dacă după aerisire zgomotele persistă, e posibil ca problema să provină din altă parte a instalației. De exemplu, o supapă de siguranță defectă, un robinet blocat sau depuneri de calcar pot cauza vibrații în sistem. În aceste cazuri, este indicat să chemi un instalator autorizat pentru o verificare completă.

Totodată, zgomotele pot apărea dacă radiatorul nu este montat corect. Când caloriferul este prins rigid în suporturi, fără spațiu de dilatare, metalul se freacă de prinderi atunci când se încălzește, producând pocnituri sau trosnituri. O soluție simplă este montarea unor garnituri din cauciuc între suporturi și radiator, care absorb vibrațiile.

Un alt aspect important este verificarea calității apei din sistem. În timp, apa dură favorizează depunerile de calcar și nămol, ceea ce îngreunează circulația agentului termic și produce zgomote. Curățarea instalației o dată la câțiva ani ajută la prevenirea acestor probleme și menține eficiența sistemului de încălzire.

Când trebuie să apelezi la un specialist

Dacă după toate verificările zgomotele nu dispar, cauza poate fi mai complexă — de exemplu, o pompă de circulație dereglată, o centrală care nu modulează corect temperatura sau o presiune instabilă în rețea. În aceste situații, este recomandat să chemi un instalator autorizat sau un tehnician de service pentru centrală. Ignorarea zgomotelor persistente poate duce la uzura prematură a componentelor și chiar la defecțiuni costisitoare.

În concluzie, deși zgomotele din calorifere sunt adesea inofensive, ele pot fi și semnul unor probleme tehnice. Aerisirea corectă, reglarea presiunii și întreținerea periodică a instalației sunt esențiale pentru o funcționare silențioasă și eficientă a sistemului de încălzire, potrivit sursei.