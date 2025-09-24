Moțiunea simplă împotriva ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, a fost respinsă, miercuri, de plenul Camerei Deputaților.

S-au înregistrat 200 de voturi ‘contra’, 87 de voturi ‘pentru’ și 15 abțineri.

Parlamentarii AUR au depus, săptămâna trecută, moțiunea simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, cu titlul ‘Slăbirea securității energetice a României prin politici de mediu care obstrucționează punerea în funcțiune a hidrocentralelor începute înainte de 1989’.

Moțiunea simplă a fost dezbătută luni în plenul Camerei Deputaților, în prezenta ministrului Mediului.

