Ministerul Educației și Cercetării a lansat miercuri în dezbatere publică proiectul de metodologie și calendar pentru evaluările naționale care vor fi organizate la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a, în anul școlar 2025-2026.

Potrivit documentului, testările se vor desfășura eșalonat în luna mai 2026. Elevii de clasa a II-a vor începe pe 12 mai, cu proba de Limbă și comunicare. Cei de clasa a IV-a vor intra în evaluare pe 19 mai, iar elevii de clasa a VI-a vor susține probele începând din 26 mai.

Durata testelor va fi adaptată nivelului de clasă. Astfel, pentru elevii de clasa a II-a, fiecare probă va dura 45 de minute, în timp ce pentru clasele a IV-a și a VI-a durata fiecărui test va fi de 60 de minute.

Examinările se vor desfășura în timpul orelor de curs, în cadrul unităților de învățământ. Corectarea lucrărilor va fi realizată de cadrele didactice din școlile respective, conform metodologiei propuse.

Pentru clasele mici, fiecare test va fi verificat de două cadre didactice, dintre care unul este învățătorul sau profesorul de la clasă. În cazul elevilor de clasa a VI-a, probele din aria Limbă și comunicare vor fi corectate de două cadre specializate în limba română, iar testele din Matematică și Științe ale naturii de echipe formate din profesori de matematică, fizică și biologie.

Ministerul subliniază că rezultatele obținute nu vor fi publicate și nu vor fi trecute în catalog, acestea având doar rol intern. Oficialii consideră că aceste evaluări sunt esențiale pentru a înțelege nivelul real de pregătire al elevilor și pentru a adapta procesul educațional la nevoile lor.

