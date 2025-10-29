Rândul de persoane care așteaptă să viziteze Catedrala Neamului din Capitală se termină în Piața Constituției, iar organizatorul și forțele de ordine estimează că timpul de așteptare este între șase și opt ore.

În acest context, jandarmii sunt dispuși în toată zona de desfășurare a evenimentului pentru a fluidiza grupurile de participanți și pentru a oferi îndrumări.

Jandarmeria le recomandă celor prezenți să manifeste răbdare, să adopte un comportament civilizat și să respecte indicațiile jandarmilor și regulile impuse de organizator.