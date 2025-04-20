Acasă Actual MEGAPETRECERE DE PAȘTE, LA REALITATEA PLUS. ANCA ALEXANDRESCU, ALĂTURI DE CEI MAI... Actual MEGAPETRECERE DE PAȘTE, LA REALITATEA PLUS. ANCA ALEXANDRESCU, ALĂTURI DE CEI MAI ÎNDRĂGIȚI ARTIȘTI AI ROMÂNILOR – VIDEO De către Realitatea de Covasna - 20/04/2025 Cea mai mare sărbătoare a românilor se vede la Realitatea Plus, Televiziunea Poporului, cu un maraton de muzică de muzică și tradiții românești, cu invitați unul și unul și surprize uriașe. ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR Actual CĂLIN GEORGESCU, MESAJ CU OCAZIA SĂRBĂTORILOR PASCALE: ”HRISTOS A ÎNVIAT! NU ESTE O ROSTIRE, CI O MĂRTURISIRE DE CREDINȚĂ, PRIN CARE NU AȘTEPTĂM VIITORUL,... Actual MIERCUREA-CIUC: TRADIȚIONALUL CEREMONIAL DE SFINȚIRE A BUCATELOR DE PAȘTELE CATOLIC Actual SĂRBĂTOARE 20 APRILIE – SFINTELE PAȘTI, ZIUA ÎNVIERII DOMNULUI ISUS HRISTOS Actual CĂLIN GEORGESCU ȘI GEORGE SIMION AU PARTICIPAT ÎMPREUNĂ LA SLUJBA DE ÎNVIERE Actual VREMEA 20 APRILIE. VREMEA SE MENȚINE CALDĂ ÎN TOATĂ ȚARA Actual LUMINA SFÂNTĂ DE LA IERUSALIM, ADUSĂ ÎN ROMÂNIA