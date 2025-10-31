Apar informații neașteptate în dosarul care investighează moartea doctoriței Ștefania Szabo, directorul medical al Spitalului Județean Buzău.

În timpul audierilor, un cadru medical ar fi recunoscut că a scos din urgență o fiolă de anestezic fără documente justificative, iar substanța ar fi ajuns chiar la medicul care a murit la câteva ore după acel moment.

O fiolă scoasă din spital fără înregistrare oficială

Potrivit surselor din anchetă, un medic de la Unitatea de Primiri Urgențe ar fi declarat în fața polițiștilor că doctorița Szabo i-ar fi cerut o fiolă de anestezic. Acesta i-ar fi oferit substanța fără a consemna gestul în condica oficială a medicamentelor. „Toate secțiile spitalului ridică medicamente pe condica de medicamente. Se ridică de personalul desemnat, de către medici”, a explicat Sorin Pătrașcu, managerul Spitalului Județean Buzău.

Anchetatorii suspectează că alte două persoane din cadrul spitalului ar fi oferit informații incomplete sau contradictorii în declarațiile date până acum. Aceste persoane urmează să fie chemate din nou la audieri pentru clarificări suplimentare.

Doctorița Ștefania Szabo va fi înmormântată în haine speciale, în cimitirul „Tudor Vladimirescu” din București

Verificări extinse în depozitele de medicamente ale spitalului

Investigația a fost extinsă și asupra modului în care sunt gestionate substanțele anestezice și sedativele în cadrul unității medicale. Managerul spitalului a confirmat că a solicitat o verificare completă a stocurilor și a evidențelor farmaceutice. „Eu de dimineață am vorbit cu farmacistul șef de la noi. I-am spus să îmi scoată evidența a tot ce s-a întâmplat în ziua respectivă. La momentul acesta eu nu am date în sensul în care să fie luate în mod deosebit de pe o anumită secție”, a precizat Sorin Pătrașcu.

Primele concluzii medicale și ipoteza privind cauza morții

Primele informații rezultate din necropsie arată că tânăra medic își administra, în mod obișnuit, sedative pentru a suporta stresul și epuizarea cauzate de gărzi. În seara de dinaintea decesului, ea și-ar fi injectat un anestezic puternic. Legiștii au identificat în organismul Ștefaniei Szabo un anestezic extrem de toxic, despre care se spune că obișnuia să îl folosească pentru a face față programului solicitant.

Autoritățile așteaptă acum rezultatele analizelor toxicologice care vor indica exact cantitatea de substanță din corpul ei și dacă aceasta a fost cauza directă a decesului.

Substanțele găsite în camera de gardă

Doctorița Ștefania Szabo, în vârstă de 37 de ani, a fost găsită fără viață marți dimineață în camera de gardă. În încăperea unde se afla, anchetatorii au găsit o seringă goală și mai multe cutii de sedative puternice. Aceste descoperiri au dus la cererea unei analize toxicologice detaliate, menită să stabilească exact ce medicamente au fost administrate înainte de moarte.