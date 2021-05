Lucian Duță, fost președinte al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), a avertizat luni, în emisiunea ”Culisele statului paralel” de la Realitatea Plus, că se dorește privatizarea sistemului de sănătate. Acesta a precizat că examenele pentru ocuparea caselor de asigurări județene de sănătate, despre care ministrul Ioana Mihăilă a spus că au fost corecte, au ascuns, de fapt, acest lucru. ”Domnii de la USR, neavând curaj să atace frontal, au mimat acest examen”, susține fostul șef al instituției.

Lucian Duță a precizat că privatizarea sistemului de sănătate va fi o ”catastrofă” pentru românii cu venituri medii și mici și că nu s-a dorit aducerea unor manageri adevărați la casele județene.

”Subiectul concursului de la CNAS face parte cam din aceeași categorie ca împușcarea ursului Arthur, este o perdea de fum – vrea să ascundă privatizarea mascată a serviciilor de sănătate. Ce nu știu cetățenii este că, dacă va intra in vigoare actul normativ al Guvernului, este posibil ca în 2-3 luni, când vor dori să acceseze sevicii medicale, să scoată bani din buzunar, care nu vor fi deloc puțini. Se va tăia accesul la sănătate al oamenilor cu venituri mici și medii.

Este o înțelegere între PNL, PSD și USR, astfel încât acest deziderat pe care mulți privați vor să îl atingă este foarte aproape, în deserviciul cetățeanului.

Am citit subiectele propuse pentru examen, este un examen mai mult de birocrați, care nu are nicio legătură cu managementul adevărat de la Casa de Sănătate. Sunt enumerări din acte normative, juridice, pentru care orice director de casă de asigurări are un aparat juridic care să le rezolve.

Nu s-a dorit aducerea unor manageri adevărați la casele județene.

Casa de Sănătate de la București gestionează în jur de 2,5 miliarde de euro. Ea decide, pe baza contractului-cadru, cum se împart banii. Primăria are un buget de 1 miliard si ceva de euro… Un președinte de casă județeană este în interacțiune mai ales nu cu sistemul public, ci cu sistemul privat. Acolo este problema, pentru că cei de la casele județene pot direcționa mai mulți bani în sistemul privat în dauna celui public.

Ce se întâmplă cu acest concurs este pur politică. Președinții de case județene erau puși de PNL, iar domnii de la USR, neavând curaj să atace frontal, au mimat acest examen.

Președintele casei județene le va spune celor care nu au luat examenul că trebuie să plece și vor pune în loc pe cineva de la USR. Este o preluare în forță la nivel județean a USR-ului. Nu cred că se vor mai da examene după ce se vor pune interimarii de la USR.

Sistemul de asigurări de sănătate din România se bazează mai ales pe solidaritate, adică plătim toți. Casa Națională are un cotract cu pacientul român care îi garantează că are acces la o gamă largă de servicii gratuite”, a spus Duță.

Fostul președinte al CNAS a explicat că nu este împotriva sistemului privat, dar că, în urma modificărilor legislative care ar putea fi aprobate, acesta va avea mână liberă să majoreze cât vrea serviciile oferite.

”Nu sunt împotriva sistemului privat, eu am deschis calea finanțării. Când am finanțat sistemul privat, i-am forțat pe privați să nu ia o coplată decât modică. O operație de apendicită, de exemplu, o plăteam cu 1.500 de lei la stat, îi dădeam voie privatului să mai pună pentru condiții mai bune de cazare și ajungea la 2.000-2.200 de lei. De acum, privații își vor putea pune coplata cât vor ei pentru că statul nu va mai interveni în reglementarea coplății.

Privatizarea sistemului de sănătate va fi o catastrofă pentru cei cu venituri medii și mici. Coplata este un mecanism de descurajare de a nu te buluci la spital. Privatizarea sistemului medical este o lovitură cu efecte devastatoare pentru cei mai defavorizați concetățeni”, a avertizat Duță.

Noul contract-cadru ar trebui să intre în vigoare până la 1 iulie, potrivit Realitatea Plus.