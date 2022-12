„Presedintele Klaus Iohannis participa la Consiliul European. Asteptarile sunt foarte mari din partea romanilor si nu doar pentru ca la finalul consiliului JAI de saptamana trecuta ati observat ca de partea Romaniei sunt toate statele membre. Astept sa vad care sunt concluziile Consiliului, daca va exista o rezolutie pentru consiliul de ministri astfel incat pe agenda urmatoarelor consilii sa se regaseasca acest proiect”, a declarat, astazi, Lucian Bode.

România, prin MAI, se va achita de toate obligațiile pe care și le-a asumat în calitate de țară pretendentă la a fi membră Schengen, a asigurat ministrul de Interne.

„De 11 ani, Romania asigura frontiera externa a spatiului Schengen, investim in resurse umane, tehnologii moderne. Ii asigur pe romani si pe toti partenerii europeni ca Romania, prin MAI, se va achita de toate obligatiile pe care si le-a asumat in calitate de tara pretendenta la a fi membra in aceasta familie. Sistemul informatic Schengen, protectia datelor – toate aceste obiective raman prioritare pentru noi”, a spus Bode.

Intrebat cati bani s-au dat pentru indeplinirea acestor conditii, Lucian Bode a replicat: „Costurile doar pentru MAI depaseau 1 miliard de euro, bani partial din bugetul Romaniei, partial din fonduri europene. Dincolo de acest efort financiar, pierderile Romaniei in 11 ani de cand indeplineste toate conditiile dar nu beneficiaza de drepturi sunt incomensurabile – peste 25 miliarde de euro sunt pierderi inregistrate de Romania prin neaderarea la spatiul Schengen.”