Tragerea la sorți pentru meciurile fazei principale din Liga Campionilor, sezonul 2025/2026, a avut loc joi seară (28 august) la Monaco.
Au fost stabilite duelurile pentru echipele aflate în cele 4 urne valorice, urmând ca sâmbătă, 30 august, UEFA să stabilească programul complet de desfășurare al fiecărei etape în parte.
Cele mai interesante meciuri din faza principală a Ligii Campionilor:
PSG – Bayern Munchen
Arsenal – Bayern Munchen
Chelsea – Barcelona
Bayern Munchen – Chelsea
Real Madrid – Manchester City
Liverpool – Real Madrid
Real Madrid – Juventus
Inter – Liverpool
Inter – Arsenal
Liverpool – Atletico Madrid
Barcelona – PSG
Manchester City – Napoli
UEFA a anunțat astăzi o modificare importantă a programului meciurilor din competiția sa de referință. Începând cu ultimul act din 2026 de la Budapesta, ora de începere a finalei UEFA Champions League va fi mutată de la ora 22:00, ora României, la ora 19:00. Faza principală din Liga Campionilor debutează pe 16 septembrie.