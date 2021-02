Sepsi Sfântu Gheorghe și Academica Clinceni au împărțit punctele, scor 0-0, în derby-ul de playoff din etapa cu numărul 24 din Liga 1, scrie Digisport.

Echipa din Sfântu Gheorghe a ajuns la 6-lea rezultat de egalitate consecutiv, dar Leo Grozavu nu a avut ce să le reproșeze elevilor lui.

”Echipa mea a arătat foarte bine, nu am dat șanse adversarilor, ne-am creat foarte multe situații de gol.Și adversarul s-a pregătit să ne blocheze, nici noi nu am avut șansă, poate avem data viitoare. Șansa nu o pot antrena. Nu am marcat, ne-a lipsit inspirația, dar suntem echipa cu al doilea atac din Liga 1. Nu sunt supărat deloc, eram supărat dacă nu ajungeam acolo. Am regăsit starea de joc, iar ei au avut în Vâlceanu un adevărat înger pazitor, un portar foarte bun”, a declarat Leo Grozavu după meci, la Digisport.

Rezumatul video al meciului aici

Sursă: Digisport