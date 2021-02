Echipa de handbal – junioare 2 (U17) a Sepsi-SIC Sfântu Gheorghe a început sezonul 2020-2021 cu un turneu găzduit de Sala Sporturilor „Szabó Kati”, în perioada 27-31 ianuarie. Cele cinci meciuri au contat pentru turul sezonului regulat (seria geografică E) și s-au încheiat, toate, cu victorii pentru tricourile alb-verzi.

Turneul a debutat cu cel mai echilibrat duel al grupei, cel dintre Sepsi-SIC și Corona Brașov, câștigat la limită de gazde, scor 25-24 (13-14). În continuare, fetele antrenate de Carmen Cartaș și Lili Ștefan s-au impus mai clar, 59–16 cu CSȘ Sighișoara, 42–24 cu CSȘ Făgăraș, 34–19 cu CSȘ Odorheiu Secuiesc și 36–24 CSM Miercurea Ciuc.

„Ne-am bucurat de handbal, de joc, după o lungă așteptare. Un format atipic al campionatului, într-o perioadă atipică pentru toată lumea, cu meciuri multe într-un timp scurt. Felicit fetele pentru felul în care s-au adaptat și au trecut peste orice greutate generată de această situație. Trăgând linie, avem destule de corectat, dar pornim de la toate lucrurile bune arătate și sperăm într-un progres care să se vadă de la un turneu la altul. Avem în față câteva luni ce se anunță încărcate, o perioadă pe care sperăm să o transformăm într-una foarte utilă pentru ceea ce ne-am propus, formarea unor viitoare handbaliste de valoare, aici, la Sfântu Gheorghe”, a spus Carmen Cartaș, antrenoarea echipei de junioare 2 Sepsi-SIC, care ocupă primul loc în Seria E.

Returul se va disputa în perioada 10-14 martie, localitatea unde vor avea loc meciurile nefiind încă stabilită de către Federația Română de Handbal. La finalul acestei faze a campionatului, cele mai bune echipe se vor califica în Turneul Valoare (playoff).

„Au fost primele meciuri la junioare 2 după o foarte lungă pauză competițională, cauzată de pandemia Covid-19. După părerea mea, un turneu reușit, într-o grupă formată din șase echipe bine pregătite, cu meciuri de bună calitate, peste așteptări ținând cont de condițiile restrictive de pregătire din ultimele luni. Sunt mulțumit de parcursul sportivelor noastre, au fost cinci jocuri în tot atâtea zile. Suntem pe primul loc în grupă și tratăm orice meci cu maximă seriozitate. Intrăm în teren cu determinare, ne respectăm adversarul, dar obiectivul nostru este victoria. Sperăm că și de această dată organizarea turneului la Sfântu Gheorghe a fost o reușită. Felicit din toată inima sportivele și staff-ul Sepsi-SIC, precum și toate echipele participante la turneu! Mulțumim pentru prestație arbitrilor și doamnei observator! Haide, Sepsi!”, a punctat și Sorin Popica, coordonatorul secției de handbal a Sepsi-SIC.

Cealaltă echipă de handbal a clubului, cea de junioare 1 (U19), va juca returul seriei geografice D în perioada 17-19 februarie.

Sfântu Gheorghe, un punct important în handbalul românesc în această perioadă

Turneul de junioare 2 face parte dintr-o lungă serie de evenimente sportive găzduite de Sfântu Gheorghe în această perioadă pandemică, în care competițiile nu se desfășoară în sistemul clasicelor etape săptămânale, ci în turnee închise, care cuprind fiecare mai multe runde. De altfel, chiar în această săptămână (3-4 februarie), la Sepsi Arena și la sala „Szabó Kati” vor avea loc primele două etape din returul Ligii Zimbrilor, prima divizie a handbalului masculin românesc.

„Cred că acet proiect al handbalului juvenil în Sfântu Gheorghe începe să prindă aripi. După un an început cu dreptul, a venit pandemia, prin care am reușit, cu eforturi comune, să trecem cu bine. Acum, echipele noastre evoluează foarte bine în turneele de junioare. Inclusiv prin diplomația sportivă atinsă de clubul nostru, ora exactă în handbalul românesc se dă la Sfântu Gheorghe. Am reușit să organizăm cu succes majoritatea turneelor desfășurate până acum pe teritoriul României, atât la juniori cât și la seniori. Referitor la ultimul eveniment, a fost un succes pentru echipa noastră de junioare 2, cinci victorii în tot atâtea meciuri, toată lumea a arătat că există poftă de joc și împreună am reușit!”, a declarat István Rusz, managerul Sepsi-SIC Sfântu Gheorghe.