Judecătorii de la Curtea Constituțională au amânat pentru 8 octombrie decizia la sesizările privind măsurile prin care Guvernul Bolojan vrea să reducă deficitul. Singurele RESPINSE au fost obiecțiile de neconstituționalitate a Legii privind eficientizarea activității unor autorități administrative autonome.

„Obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu – AMÂNARE 8 octombrie

Obiecțiile de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății – amânare 8 octombrie

Obiecțiile de neconstituționalitate a Legii privind stabilirea unor măsuri de redresare şi eficientizare a resurselor publice şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative – amânare 8 octombrie.

Obiecțiile de neconstituționalitate a Legii privind eficientizarea activității unor autorități administrative autonome – RESPINGERE

Obiecțiile de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice – amânare 8 octombrie”, se arată în comunicatul instituției.

MĂSURILE AUSTERITĂȚII LUI BOLOJAN, PE MASA JUDECĂTORILOR CONSTITUȚIONALI