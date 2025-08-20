Israelul solicită eliberarea tuturor celor 50 de ostatici deținuți în Gaza, a declarat un oficial israelian, ceea ce pune la îndoială dacă va accepta noua propunere de încetare a focului pe 60 de zile, asupra căreia Hamas și-a dat acordul luni.

Prezentată de Qatar și Egipt, propunerea prevede eliberarea a aproximativ jumătate dintre ostatici și este „aproape identică” cu o inițiativă americană pe care Israelul o acceptase anterior, potrivit autorităților de la Doha.

Israelul nu a respins explicit planul. Purtătorul de cuvânt al guvernului a declarat pentru BBC că statul evreu nu este interesat de „înțelegeri parțiale”.

„Lucrurile s-au schimbat acum. Prim-ministrul a prezentat un plan pentru viitorul Gazei”, a spus David Mencer.

Surse palestiniene au precizat că propunerea prevede predarea a 10 ostatici în viață și a 18 trupuri neînsuflețite, în timp ce părțile ar negocia o încetare permanentă a focului și eliberarea celorlalți ostatici.

Israelul consideră că doar 20 dintre cei 50 de ostatici mai sunt în viață după 22 de luni de război.

Cabinetul israelian urmează să aprobe, în cursul acestei săptămâni, planul armatei de a ocupa orașul Gaza, unde loviturile israeliene tot mai intense au determinat deja mii de oameni să fugă.

Premierul Benjamin Netanyahu a anunțat intenția de a cuceri întreaga Fâșie Gaza – inclusiv zonele unde cei mai mulți dintre cei 2,1 milioane de palestinieni s-au refugiat, după ce luna trecută negocierile indirecte cu Hamas pentru o încetare a focului au eșuat.

Luni seară, Hamas a anunțat că gruparea și alte facțiuni palestiniene au aprobat propunerea de încetare a focului transmisă de mediatorii egipteni și qatarezi delegațiilor de la Cairo.

Reprezentând Hamas, Taher al-Nunu a declarat pentru Al-Araby TV că nu au cerut amendamente la document, pe care l-a descris drept „un acord parțial ce conduce la un acord cuprinzător”. Oficialul palestinian a subliniat că, încă din prima zi a implementării, ar începe negocieri pentru un armistițiu permanent.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe din Qatar a spus, marți, că propunerea este „98% similară” cu cea prezentată, în iunie, de emisarul american Steve Witkoff. „Se înscrie în cadrul planului Witkoff… Este o continuare a acelui proces. Evident, detaliile fac diferența”, a declarat Majed al-Ansari.

Planul prevedea un armistițiu de 60 de zile, în timpul căruia Hamas urma să predea 10 ostatici în viață și trupurile a 18 alți ostatici în primele 7 zile, în schimbul eliberării a 125 de prizonieri palestinieni condamnați pe viață, 1.111 deținuți din Gaza și predării trupurilor a 180 de palestinieni.

Totodată, forțele israeliene s-ar retrage în zone aflate la 800 m – 1,2 km de granița cu Israelul, dar ar rămâne dislocate în coridoarele militare Morag și Filadelfia din sudul teritoriului.

Israelul acceptase planul lui Steve Witkoff, dar Hamas îl respinsese, în parte pentru că nu includea garanția că încetarea temporară a focului va conduce la una permanentă.

Hamas, „sub o presiune imensă”

Un oficial egiptean implicat în negocieri a spus pentru BBC, marți, că mediatorii nu au primit încă un răspuns oficial de la Israel. Totuși, biroul premierului Benjamin Netanyahu a transmis presei israeliene că „politica Israelului rămâne neschimbată.

Israelul cere eliberarea tuturor celor 50 de ostatici, în conformitate cu principiile stabilite de cabinet pentru încheierea războiului”: „Suntem în faza finală a înfrângerii Hamas și nu vom lăsa niciun ostatic în urmă.”

Declarația nu reprezintă un refuz explicit, dar sugerează că statul evreu ar putea dori renegocieri.

Sâmbătă seară, biroul premierului israelian a emis o declarație similară, subliniind că Israelul va accepta un acord doar dacă toți ostaticii sunt eliberați simultan și dacă sunt îndeplinite condițiile pentru încheierea războiului: dezarmarea Hamas, demilitarizarea Gazei, control israelian asupra perimetrului și instalarea unei administrații fără Hamas și fără Autoritatea Palestiniană.

Benjamin Netanyahu a mai spus luni, într-o înregistrare video, că a discutat cu liderii armatei despre „planurile privind orașul Gaza și finalizarea misiunilor”. „Ca și voi, aud relatările din presă, și din ele se conturează o impresie clară – Hamas este sub o presiune imensă”, a afirmat premierul.

Benjamin Netanyahu se confruntă și cu presiuni din partea partenerilor săi de coaliție de extremă dreapta, care cer continuarea războiului până la înfrângerea Hamas și anexarea Gazei. Ministrul de Finanțe a spus că Israelul nu trebuie să accepte un acord parțial „care abandonează jumătate dintre ostatici și ar putea conduce la oprirea războiului într-o situație de înfrângere”. „Este interzis să capitulăm și să oferim un colac de salvare inamicului”, a adăugat Bezalel Smotrich.

Între timp, familiile ostaticilor și majoritatea opiniei publice israeliene îi cer lui Benjamin Netanyahu să ajungă la un acord cu Hamas pentru a pune capăt războiului și a aduce toți ostaticii acasă. „Acum o lună eram mai aproape ca niciodată de semnarea unui acord. Planul Witkoff ar fi plasat Israelul în negocieri intense”, a declarat Einav Zangauker, mama unui tânăr de 25 de ani considerat încă în viață, pentru postul public Kan. „Netanyahu… stabilește în mod deliberat condiții imposibile, ca obstacol”, a avertizat ea.

Armata israeliană a declanșat campania în Fâșia Gaza după atacul condus de Hamas asupra sudului statului evreu, la 7 octombrie 2023, în care aproximativ 1.200 de persoane au fost ucise și 251 au fost luate ostatice.

De atunci, cel puțin 62.064 de persoane au fost ucise în Gaza, potrivit Ministerului Sănătății condus de Hamas.

Majoritatea populației a fost strămutată de mai multe ori. Peste 90% dintre locuințe sunt estimate ca fiind avariate sau distruse, sistemele de sănătate, apă, canalizare și igienă sunt în colaps, iar experți internaționali avertizează că „scenariul cel mai grav al foametei se desfășoară acum” din cauza penuriei de alimente.