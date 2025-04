Brian Brown, președinte al Organizației Internaționale pentru Familie, a oferit un interviu în exclusivitate jurnalistei Realitatea PLUS Alessia Păcuraru, în care devoalează culisele vizitei delegației Congresului SUA în România.

Alessia Păcuraru: „Vreau să vă întreb… Ce puteți să îmi spuneți despre postarea dumneavoastră? Ce puteți să îmi spuneți despre delegația americană care este în România în aceste zile? Reprezintă interesele administrației Trump?

Brian Brown: „Ei bine, cred că sunt câțiva oameni buni care vin din partea Congresului, dar am fost surprins să aflu că se pare că ambasada SUA și ambasadorul intenționau inițial să îi primească pe membrii Congresului care se aflau în vizită. O vizită predominată de liberali și soroșiști în România, nu o întâlnire cu conservatorii pro-Trump, din partidul AUR, membri ai Parlamentului și George Simion. Cu toate acestea, din fericire s-a aflat și știu că a fost astăzi o întâlnire între unii dintre membrii delegației și George Simion. Asta este foarte bine și sunt bucuros că a fost o rectificare și că cei din Congres au ascultat. Nu cred că mulți dintre congresmenii conservatori au știut că erau conduși către o întâlnire dominată de indivizi care în realitate nu susțin interesele americane”

Alessia Păcuraru: „Am înțeles. Ce credeți despre anularea alegerilor din România? Interzicerea lui Călin Georgescu… Credeți că următoarele alegeri vor fi recunoscute, de exemplu, de Statele Unite?”

Brian Brown: Ei bine, cred că este un circ și un atac asupra principiilor democratice de bază faptul că Georgescu…

Alessia Păcuraru: „La adresa democrației noastre”

Brian Brown: „La adresa democrației voastre, bineînțeles. Pentru că domnul Georgescu ar trebui să fie președinte. Sunt un circ absolut toate mașinațiunile și tot efortul depus doar pentru a submina și a ataca principii de bază. Ce uimește în mod special este că totul a venit din partea unor indivizi din Uniunea Europeană și cred că discursul lui J.D. Vance arată asta foarte clar. Acelea nu sunt valorile noastre. Nu împărtășim valori cu cei care subminează democrația, îl atacă pe domnul Georgescu, subminează alegerile și decid că ei vor guverna. Nu așa funcționează lucrurile. Sunt foarte bucuros că domnul George Simion se descurcă atât de bine și vă spun că americanii conservatori îl susțin cu tărie pe domnul Simion. El este un candidat pe care toți cei care am avut șansa să îl întâlnim… A fost în Washington DC și am avut șansa să petrec niște timp cu el. Oamenii sunt foarte fericiți că aveți acum un candidat precum domnul Simion, dar nu vom uita ce s-a întâmplat cu domnul Georgescu, tentativele de a submina democrația din România. Nu vom uita asta. Suntem alături de patrioții români. Cred că avem în față un viitor luminos în care patrioții români și cei americani vor fi uniți, cei dintre noi care îl susțin pe Trump, cei care îl susțin pe Simion. Aceasta este o oportunitate istorică de a ne „cimenta” relația și pentru fiecare țară de a-și promova propriile interese, fără a fi guvernată de interese din afară, fie că vorbim despre Uniunea Europeană sau oricine altceva. Așadar, de aceea sunt atât de mândru să îl susțin pe George Simion.

Alessia Păcuraru: Credeți vă veni un mesaj formal din partea administrației Trump cu privire la alegerile prezidențiale din România?

Brian Brown: „Ei bine, cred că un mesaj a fost deja trimis. Discursul vicepreședintelui din timpul Conferinței de Securitate din München a fost unul dintre cele mai importante discursuri din ultimul deceniu. În acel discurs, vicepreședintele Vance a menționat de două ori alegerile anulate din România. Cred că urmează și altele. Voi spune asta. Cred că vor urma și alte acțiuni sau mesaje dinspre Statele Unite. Pentru a susține acele partide politice, pentru a-i susține pe acei intelectuali, acei oameni de acțiune care apără valorile noastre comune. Una dintre acele valori comune, una fundamentală, este că nu poți arunca la gunoi voturile poporului doar pentru că ai o viziune diferită. Nu poți lua majoritatea cetățenilor și să te comporți de parcă ai dreptul să le dai la o parte opiniile. Din ce am observat, doar ce am fost în România acum câteva săptămâni… Din ce am văzut, poporul se ridică și spune că ce e destul e destul și vor să vadă lideri politici care le prețuiesc opiniile și le respectă. Tot respectul și susținerea mea pentru George Simion! Tot respectul pentru România! Sper că Dumnezeu va binecuvânta atât România, cât și America împreună.”