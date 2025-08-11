Discuții fără rezultat luni, la Guvern, între sindicaliştii din Educaţie și premierul Ilie Bolojan. Reprezentanții dascălilor spun că premierul i-a ascultat, dar nu a părut că a şi auzit ce au avut de spus. În aceste condiţii, liderii sindicali au transmis că vor boicota începerea anului şcolar. Dascălii s-au aflat luni pentru a noua zi în stradă, din cauza măsurilor de austeritate. Acţiuni de pichetare vor avea loc şi în zilele de marţi şi miercuri.

Liderii sindicali s-au întâlnit cu premierul Ilie Bolojan pentru a-şi prezenta nemulţumirile, iar la final au precizat că premierul i-a ascultat, dar nu a părut că a şi auzit ce au avut de spus.

”Vom boicota începutul anului şcolar”, au transmis liderii sindicali.

Aceştia au transmis că la 1 septembrie începe anul şcolar, dar se va stabili calendarul protestelor şi dacă vor începe sau nu cursuile în 8 septembrie, aşa cum ar trebui. Sindicaliştii avertizează că protestele vor continua şi vor avea o amploare din ce în ce mai mare.

Protest în fața Ministerului Educației din Capitală

Profesorii veniți din toată țara și-au strigat nemulțumirile timp de două ore în fața instituției. Este deja a noua zi în care dascălii ies în stradă din cauza măsurilor de austeritate și spun că vor continua să facă asta până când se vor face auziți.

Sindicaliștii susțin că noile prevederi duc la scăderea veniturilor și la pierderea locurilor de muncă, motiv pentru care iau în calcul și declanșarea unei greve generale.

Începutul de an școlar s-ar putea muta, astfel, în stradă, unde ar urma să aibă loc un protest la care vor participa 30.000 de oameni.

Sursa: Newsinn