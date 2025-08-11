Sporul natural al populaţiei României s-a menţinut negativ, în luna iunie a acestui an, la un minus de 6,916 persoane, arată datele provizorii ce au fost publicate, luni, 11 august, de Institutul Naţional de Statistică (INS).

Potrivit datelor publicate de INS, numărul deceselor a fost de 1,6 ori mai mare față de cel al născuților-vii.

La nivelul lunii iunie 2025 faţă de iunie 2024, numărul certificatelor de naştere pentru născuţi-vii a fost mai mic cu 223 (-1,9%), în timp ce numărul certificatelor de deces a scăzut cu 166 (-0,9%), iar cel pentru copiii cu vârsta sub un an care au murit a fost cu 31 mai mic.

La nivel general, sporul natural a fost negativ atât în luna iunie 2025 (-6.916 persoane), cât şi în luna iunie 2024 (-6.859 de persoane), potrivit Agerpres.

Peste 9.000 de decese, atât în mediul urban, cât și în cel rural

În perioada analizată, în mediul urban s-a înregistrat decesul a 9.175 de persoane (4.662 de persoane de sex masculin şi 4.513 persoane de sex feminin), iar în mediul rural decesul a 9.499 de persoane (4.972 de persoane de sex masculin şi 4.527 de persoane de sex feminin).

În comparație cu aceeaşi lună din anul 2024, numărul deceselor înregistrate a scăzut cu 3,5% în mediul urban (-6% în cazul persoanelor de sex masculin şi -0,6% în cazul persoanelor de sex feminin) şi a crescut cu 1,7% în mediul rural (+1,9% în cazul persoanelor de sex masculin şi +1,6% la persoanele de sex feminin).

Conform sursei citate, în luna iunie a acestui an, la oficiile de stare civilă s-au înregistrat 9.628 de căsătorii.

Pe de altă parte, numărul divorţurilor pronunţate prin hotărâri judecătoreşti definitive şi prin acordul soţilor (pe cale administrativă sau prin procedură notarială) a fost de 1.172.