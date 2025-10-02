Prețurile producției industriale (piața internă și piața externă) s-au majorat cu 3,2%, în luna august a acestui an față de aceeași perioadă din anul 2024, arată datele publicate, joi, de Institutul Național de Statistică (INS).

În schimb, raportat la luna iulie din 2025, în august prețurile producției industriale au scăzut cu 0,6%.

Potrivit statisticii oficiale, de la un an la altul, în funcție de indicele prețurilor producției industriale, au fost înregistrate creșteri după cum urmează: industria bunurilor de uz curent – cu 6,14%, industria bunurilor de folosință îndelungată – cu 4,38%, industria bunurilor intermediare – cu 4,32%, industria bunurilor de capital – cu 2,44% și industria energetică (+1,27%).

De asemenea, pe total piață (internă și externă), datele INS relevă faptul că, în august, anul curent, comparativ cu august 2024, prețurile producției din industria extractivă s-au majorat cu 3,21%, cele din industria prelucrătoare au crescut cu 3,32%, în timp ce producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat a consemnat un salt de 2,89%, iar în distribuția apei – salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare, s-a înregistrat o creștere de 10,82%.

INS precizează că datele pentru luna iulie 2025 sunt rectificate, iar cele pentru luna august 2025 sunt provizorii. AGERPRES