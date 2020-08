Zece bloggeri populari au vizitat județul Covasna la sfârșitul lunii iulie, la invitația Asociației pentru Dezvoltarea Turismului în Județul Covasna, ca parte a campaniei Visit Covasna Safe Place.

În timpul călătoriei de studiu organizată pentru a stimula și a promova turismul în județ, acești formatori de opinie au vizitat mai multe obiective turistice ale județului, au făcut cunoștință cu tradițiile locale și au participat la diverse programe.

Grüman Róbert, vicepreședintele Consiliului Județean Covasna a declarat că Asociația pentru dezvoltarea Turismului în Județul Covasna organizează în mod regulat călătorii de studiu pentru bloggerii care promovează județul Covasna către turiștii din țară pe diverse platforme de socializare.

„Cu această acțiune, continuăm campania Safe Place. Am prezentat regiunea formatorilor de opinie, influencerilor care duc mai departe vestea și fac publicitate pe paginile personale de Instagram sau Facebook. Astăzi, nu mai este suficient să facem promovare doar printr-un site web, sau prin intermediul unor agenții de turism, unul dintre cele mai populare mijloace de publicitate fiind social media, iar cea mai eficientă formă de promovare în turism este reclama făcută din gură în gură, în sensul bun al cuvântului. Recomandările bloggerilor vor ajuta cât mai mulți oameni să aleagă zona noastră ca destinație, mai ales într-un moment în care trecerea frontierelor este incertă. De aceea, punem mare accent pe promovarea turismului intern și județean”. Vicepreședintele a mai adăugat că depun eforturi pentru ca turismul ca și sector economic să se repună pe picioare în această perioadă, totul în așa fel încât turiștii să se poată simți în siguranță.

În timpul programului, care a durat trei zile, oaspeții au vizitat Muzeul Haszmann Pal din Cernat, Biserica St. Emeric din Ghelința și Lacul Sfânta Ana. Au avut ocazia să-și încerce abilitățile la decorarea de turtă dulce, dar au copt și pâine de casă și au făcut și Cozonac Secuiesc la centrul turistic Malomkert (Grădina cu Moară) și, de asemenea, au vizitat mofeta de la Hătuica, dar și parcul sălbatic de la Saciova. Partenerul principalul al programului a fost Balvanyos Resort, care, de asemenea, oferă o experiență unică pentru turiști.

Bloggerul Mădălina Merca, își amintește de experiențele sale în Ținutul Secuiesc: „Experiența a fost una magică: am vizitat locuri de poveste, ne-am bucurat de aerul curat și proaspăt, am făcut multe activitaăț pentru prima oară: am ornat turta dulce la Atelierul de Turtă Dulce al familiei Szanto, am frământat aluat de pâine cu cartofi la Centrul Malomkert, am vizitat muzeul Haszmann Pal unde am fost plăcut surprinsă de unul din primele motoare cu un singur piston vechi de peste 145 de ani, dar și de alte obiecte vechi și valoroase. Mâncarea din zonă a fost absolut delicioasă, pâinea la fel, cât si oamenii pe care i-am întâlnit. Cazarea de la Resort Balvanyos a fost pe placul tuturor: un hotel bine pus la punct și servicii premium. Mă bucur că am descoperit o parte a Transilvaniei de care doar auzisem de bine, acum pot spune mai departe că nu e doar bine, e foarte bine„!

Irina Maria Ana, însoțitorul grupului, colaborator la Travel Communication a fost pentru prima oară în județul Covasna, dar ne-a spus că nu și pentru ultima oară: „Ne-am bucurat de 3 zile de poveste în Ținutul Secuiesc. A fost prima mea vizită în această zonă, dar cu sigurantță nu și ultima. Covasna m-a cucerit de când am fâcut primii pași pe “moșia” de la Saciova Hills, unde timpul parcă stă în loc și te deconectezi total de la orice inseamnaă griji sau stres. Turta dulce, pâinea cu cartofi, colacii secuiești… toate activitățile incluse în programul acestui info-trip, gazdele din cale-afară de ospitaliere pe care le-am întâlnit pretutindeni și, bineînțeles, cazarea de la Balvanyos Resort ne-au întrecut așteptările și ne-au mers direct la suflet. Avem amintiri și fotografii superbe și cred că suntem tare norocoși că avem așa locuri faine la noi în țară.” – a încheiat raportul său de experiență.

Blogerii care au vizitat județul Covasna:

Madalina Merca (https://www.instagram.com/madalinamerca, Stefana Suciu (https://www.instagram.com/stefanasuciu/), Sandra Bendre https://www.instagram.com/sandrabendre/ , Sandra Stoicovici (https://www.instagram.com/littlestoriesofmylife/), Andreea Balaban (https://www.instagram.com/andreea.balaban/), Surorile Odagiu – Ana https://www.instagram.com/ana_odagiu/ & Monica

https://www.instagram.com/monicaodagiu, Ioana Dumitrache https://www.instagram.com/ioanadumitrache.ro/, Mihaela Popa https://www.instagram.com/worldtravel.bug/, Sensy https://www.instagram.com/__sensy__/