Problema calității învățământului profesional răspunde, deopotrivă, nevoii tinerilor din comunitate de a fi orientaţi şi formaţi în meserii căutate şi respectate, dar şi nevoilor economiei. Aceasta a fost concluzia conferinţei de presă, care a avut loc la sediul Societății Nexxon din Târgu Secuiesc, cu privire la un proiect european ce a avut drept temă Crearea mediului de practică pentru elevii din învățământul profesional.

Nicio afacere nu poate funcționa fără profesioniști, dar, din păcate, constatăm că învățământul profesional nu poate ține pasul cu schimbările pieței forței de muncă. Din această cauză, a fost important să ducem la bun sfârșit proiectul nostru Învață o meserie, a precizat Edler András, președintele Camerei de Comerț și Industrie Covasna, la începutul conferinței de presă.

”Nu vedem un zugrav, electrician, sau tinichigiu auto care să nu poată găsi un loc de muncă, în schimb, printre cei care termină o facultate sunt foarte mulți care își caută un loc de muncă. În județ avem școli profesionale foarte bine dotate, ca atare merită să ne îndreptăm în această direcție” a mai spus președintele Camerei de Comerț și Industrie Covasna.

În Germania, 60% dintre elevi termină o școală profesională, la noi, în Transilvania, este exact invers. Trebuie schimbată nu doar mentalitatea, ci este nevoie și de dezvoltarea laturii practice a procesului educativ, a subliniat președintele Consiliului Județean Covasna, Tamás Sándor, mărturisind că el și-a început cariera ca tehnician silvic.

”O profesie bazată pe munca manuală, dacă este învățată cinstit și practicată cu integritate, poate oferi un trai decent. Totodată, dacă cineva termină o școală profesională, nu înseamnă că i s-au epuizat şansele, deoarece poate studia în continuare, și eu am făcut la fel: ca tehnician silvic, am dat examen și am terminat dreptul la Budapesta. Repet, se poate trăi și aici, pe meleagurile natale, din muncă cinstită. De exemplu, aici, la Nexxon, este un mecanic auto la care vin de mai bine de 15 ani, deoarece știu că este un profesionist excepțional, în care pot să am încredere. Avem nevoie de astfel de profesioniști pregătiți și de încredere în foarte multe domenii” – a precizat Tamás Sándor, adăugând că și Consiliul Județean acordă o atenție deosebită promovării şcolilor de orientare şi formare profesională.

De exemplu, din luna septembrie, în cadrul Liceului Tehnologic ”Puskás Tivadar” din Sfântu Gheorghe va începe pregătirea de electricieni, o meserie căutată, a precizat Tamás Sándor, care a mai subliniat faptul că, în colaborare cu Camera de Comerț, se va pune un accent și mai mare pe promovarea învățământului profesional în următorii ani.

Managerul de proiect Mihálcz Szende-Beáta a prezentat proiectul finanțat din fonduri europene, menţionând că obiectivul lor a fost dezvoltarea competențelor tehnice și transversale pentru 150 de elevi din învățământul secundar superior din Sfântu Gheorghe, județul Covasna, prin organizarea de programe de practică, prin valorificarea parteneriatelor dintre mediul educațional și angajatori, prin acces la servicii de consiliere și orientare profesională, în vederea creșterii șanselor de angajare în domeniile prelucrări mecanice, auto și electrotehnic.

Inițial, s-au înscris 215 elevi care, în afara orelor de școală, mergeau în practică la diferite societăți, iar în final au rămas în program 154 elevi. Acum, împreună cu absolvenții, vor organiza o bursă de angajare, au şi creat o platformă online denumită invatameseria.ro, unde vor putea fi accesate datele unui număr de 100 elevi, ceea ce este în beneficiul celor care sunt în căutarea unui loc de muncă, dar şi al societăților, care doresc să angajeze noi forțe de muncă.

Kristó Kinga a relatat că, în ultimii doi ani, au purtat nenumărate discuții cu tinerii care au participat la Program, oferindu-le consultanță. Au încurajat elevii să se gândească ce carieră și-ar dori. Până la ora actuală, pe platforma online creată, au fost încărcate datele referitoare la 100 de tineri, dintre care 55 elevi știu sigur ce meserie ar dori să urmeze, ce loc de muncă își caută, 33 dintre ei au putut preciza numai domeniul de activitate, 11 elevi doresc să învețe în continuare, iar un elev ar dori să plece în străinătate.

”Este eronată ideea că toți tinerii vor să plece din țară, acest proiect dovedește și faptul că, ocupându-ne de elevi, când ajung absolvenți, mulți dintre ei știu deja la ce societate vor să lucreze” – a precizat specialistul responsabil de parteneriat și inovație.

De ani de zile, Societatea Nexxon primește elevi în atelierele auto din Târgu Secuiesc și Sfântu Gheorghe. Proprietarul firmei, Bartha Vilmos, și directorul pentru managementul service-urilor, Vikol Lehel, au subliniat că și Societatea lor se confruntă cu lipsa muncitorilor calificați. Din această cauză, au considerat că este foarte important să sprijine elevii, care, în cadrul orelor de practică, pot învăța sau chiar îndrăgi meseria aleasă. S-a mai precizat că la fel de important este ca atât elevii cât și părinții să știe despre aceste posibilități, iar societățile trebuie să fie deschise și să pună accent pe transmiterea cunoștințelor practice.

Societatea Comercială Zambelli Metal, în colaborare cu Liceul Tehnologic ”Puskás Tivadar” au început o pregătire în sistem dual pentru sudori, tot din cauza lipsei forței de muncă calificate, a afirmat Incze Vilmos, director responsabil cu pregătirea în sistem dual, din cadrul societății. Proprietarul din Germania a insistat pe forma de pregătire în sistem dual, preluată din Germania, elevii primind și bursă de studiu. Pentru acumularea cunoștințelor, au înființat și un atelier în școală, asigurând în cadrul Societății atât cursuri teoretice cât și practice, împărțind cei 15 elevi în trei grupe. Au o experiență foarte bună și datorită educației în grupuri mici, unde pot dedica mai mult timp elevilor, lucru care este apreciat de tineri.

”De obicei, elevii nu sunt conștienți de ceea ce înseamnă o anumită meserie, iar aici o pot experimenta direct” – un fapt pe care Incze Vilmos l-a descoperit în propria experienţă.

În 2018, Camera de Comerț și Industrie Covasna a demarat proiectul european ”Crearea mediului de practică pentru elevii din învățământul profesional din localitatea Sfântu Gheorghe”, proiect cofinanțat din Fondul Social Uman, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Partenerii proiectului au fost Kristó SRL, Asociația Serviciului Auto din Sfântu Gheorghe (ASASF), Fundația Culturală Technico-Științifică ”Puskás Tivadar” și Ariadne Impex SRL. Ca parte a proiectului, în perioada 7 – 9 iulie, se va organiza la Sfântu Gheorghe (str. Muncitorilor nr. 2) o bursă de angajare pentru absolvenții Liceului Tehnologic ”Puskás Tivadar”.

Mai multe informații pot fi obţinute pe site-ul invatameseria.ro.