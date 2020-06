Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Violeta Alexandru, s-a aflat miercuri în stațiunea Covasna, unde a făcut o vizită de lucru la centrul de tratament balnear al Hotelului „Dacia”, în ziua în care activitatea centrelor balneare și de recuperare pentru pensionarii şi angajaţii sistemului public de pensii a fost reluată.

La ieșirea din unitate aceasta a declarat, printre altele, că „toate aspectele au fost puse la punct”, iar conducerea unității hoteliere a luat toate măsurile de protecție, subliniind că beneficiarii acestor tratamente fac parte din categoria cea mai vulnerabilă în fața infecției cu noul coronavirus.

Singura recomandare pe care oficialul a făcut-o la finalul vizitei de lucru a fost ca pe lângă materialele informative pe care le primesc la Recepție, beneficiarii biletelor de tratament să găsească aceste informații și în camerele în care sunt cazați.

„Am găsit o bază de tratament și o unitate hotelieră care s-a pregătit pentru această redeschidere pe care ne-o dorim fără niciun incident. Mi-am permis o sugestie: spuneam că pe lângă materialele informative de la recepție, poate ar trebui dublate cumva informațiile, să le vadă încă o dată și în cameră, deși le preiau și de la recepție, dar la nivelul acesta de finețe am ajuns cu discuțiile pentru că restul aspectelor sunt puse la punct în unitatea pe care am vizitat-o și mă bucur să văd acest lucru. Avem o mare vulnerabilitate dată de categoria de clienți pe care îi deservim în aceste baze de tratament și de aceea trebuie să fim nu dublu, ci de 5 ori mai atenți. Sunt oameni în vârstă, oameni care suferă de diverse afecțiuni, vulnerabilitatea lor este crescută față de cea a altor categorii, de aceea am luat toate aceste măsuri aparte și toate verificările pe care le facem”, a declarat ministrul Muncii, Violeta Alexandru.

Printre măsurile care au fost luate în cadrul unității de tratament se numără reducerea cu peste 50% a capacității de cazare. La intrarea în unitate, turiștii trec printr-un triaj epidemiologic și sunt cazați câte unul în cameră, cu excepția cazurilor în care vin la tratament în familie, situație în care va fi permisă cazarea a două persoane într-o cameră. De asemenea, aceștia trebuie să poarte mască și mănuși de protecție, trebuie să respecte circuitele separate pentru intrarea și ieșirea din încăperi, iar în sala de așteptare poate sta o singură persoană. La fiecare etaj au fost amplasate dispensere cu dezinfectanți și mesaje informative.

Deși mulțumită de condițiile pe care le-a găsit, ministrul Muncii a făcut apel către beneficiari, cărora le-a recomandat să respecte cu strictețe măsurile de protecție împotriva COVID-19.

„Lucrurile sunt puse la punct de la intrare și până la cameră, din ce am observat, dar cu toate acestea fac un apel la pensionari să ne ajute și să respecte măsurile de la intrare și până la toate zonele în care au nevoie să meargă. Trebuie să poarte mască, mănuși, am văzut că sunt botoșei pentru fiecare cameră în care merg să desfășoare diferite activități sportive, de recuperare, de toate tipurile. Masa se servește în cameră, cu tacâmuri de unică folosință, sunt trasee bine delimitate și s-a marcat foarte bine. Sigur, suntem în prima zi și la începutul seriei dar ne dorim să rămână aceste măsuri la fel de riguros puse la punct pe toată durata seriilor respective. Este o categorie de vârstă cu privire la care trebuie să fim mult mai atenți, și suntem”, a spus ministrul.

„Nu vreau să ajungem în situația de a închide dar asta nu înseamnă că vom fi iresponsabili”

Întrebată dacă se pune problema suspendării activității centrelor balneare în cazul în care se va observa o creștere a numărului de cazuri de COVID-19, aceasta a declarat că prioritară este siguranța beneficiarilor.

„Pentru mine este o prioritate să urmăresc reluarea activității în aceste baze de tratament pentru că sunt responsabilă și conștientă că există riscuri, dar așa cum am văzut lucrurile aici, nu aș vrea să anticipez că vom închide. Am văzut lucrurile bine puse la punct, îmi place să cred că de asta s-a făcut acest efort, cu avize, dezinfecție, de asta este tot personalul mobilizat, și de asta și apelul meu către toți cei care intră în unitățile noastre de tratament să ne ajute și să se ajute în primul rând pe dânșii prin respectarea măsurilor, pentru că nu vreau să ajungem în situația de a închide. Asta nu înseamnă că vom fi iresponsabili dacă, Doamne ferește, se întâmplă ceva, dar dorința mea este ca lucrurile să fie puse la punct și activitatea să funcționeze, pentru că dânșii au nevoie de tratamente, și e bine ca unitatea să aibă activitate. În primul rând să fie condiții sigure în care dânșii să își facă tratamentul pentru că au diferite bilete de trimitere de la cadre medicale care le recomandă să-și facă tratamentele corespunzător și ele se pot face în aceste unități la cele mai înalte standarde, din ce am observat (…) Îi așteptăm pe pensionari, îi rugăm frumos să aibă grijă de dânșii, în primul rând pentru sănătatea lor și a celor dragi, pentru că se vor întoarce acasă în familie. Noi vom face tot ce e omenește să ne punem la punct și am venit personal să văd acest lucru că se întâmplă”, a conchis ministrul.

VIDEO ►

Directorul economic al unității hoteliere, Felicia Maria Muntean a precizat că cel mai lung tratament durează 20 de minute, iar după fiecare beneficiar se va face timp de 15 minute dezinfecție.

Aceasta a explicat că unitatea a redus capacitatea de cazare de la 302 locuri, la 166 pentru a se evita aglomerarea și a se preveni răspândirea virusului.

„Am mărit numărul de zile de intrare, se intra în 3-4 zile, acum se intră în 5-6 zile pentru ca să ne intre mai puțini turiști pe zi. Am redus capacitatea de cazare, gradul de ocupare este la 55%, deci avem 302 locuri, iar contractat în momentul de față avem doar 166 de locuri, tocmai pentru a caza câte un turist în camemră, sau dacă vin în familie atunci pot sta câte două persoane. În ciuda dificultăților financiare pe care le-am avut în această perioadă, (…) am făcut eforturi și am asigurat tot ce am știut și ce este omenește posbil pentru a preveni eventuala răspândire a virusului SARS-CoV-2 (…) Sigur că 100% nu vom putea preveni dacă va apărea un caz de infecție, pentru că poate veni un om asimptomatic de acasă, poate să meargă în parc, dar ce ține de noi vom face. Am făcut circuite pe unde se intră și pe unde se iese, am pus distanțiere din 2 în 2 metri inclusiv la lifturi, la cabinetele medicale, și la Recepție (…) Până la sfârșitul anului, dacă totul merge bine, vom avea 10 serii a câte 166-168 de bilete de tratament care constau în 16 zile de cazare și masă și 12 zile de tratament”, a explicat directorul economic al hotelului.

Pentru această serie, la unitatea din stațiunea Covasna au fost puse în vânzare 168 de bilete, dintre care 104 au fost vândute, reprezentând 61,5% din totalul locurilor disponibile.

Activitatea de eliberare a biletelor de tratament balnear prin intermediul sistemului gestionat de Casa Națională de Pensii Publice a fost sistată în 16 martie, în contextul pandemiei de coornavirus.

Miercuri, toate cele 13 centre din țară ale Societății de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă (TBRCM) S.A. și-au reluat activitatea.

Potrivit unui comunicat al Ministerului Muncii, pentru anul 2020 Guvernul a aprobat 59.926 de locuri la tratament balnear și a alocat 370.314.000 lei cu această destinație.