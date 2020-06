Conducerea operatorului regional a fost nevoită să trimită în șomaj tehnic un număr de 37 de angajați, iar alți 23 au lucrat de acasă în ultimele luni, de la începutul epidemiei de coronavirus.

În cazul acestora din urmă, directorul GospCom SA, Kozsokar Attila spune că a observat o productivitate ridicată, astfel că în măsura în care va fi posibil, se va opta în continuare pentru continuarea activității de la distanță.

„Din fericire nu am avut angajați testați pozitiv, însă am întreprins o serie de măsuri pentru a preveni răspândirea pandemiei în rândul muncitorilor și consumatorilor, am evitat pe cât posibil contactul între consumatori și angajați. De asemenea, am luat măsuri de distanțare socială și în cadrul societății. La începutul pandemiei am trimis în șomaj tehnic 37 de angajați, au lucrat de acasă aproximativ 22-23 de persoane, și în continuare sunt unele persoane care lucrează de acasă. Am ajuns la concluzia că funcționează foarte bine și angajații sunt chiar productivi, deci acolo unde se poate vom menține. Un instalator sau un operator de la stația de epurare nu pot lucra de acasă, dar o bună parte dintre angajații de la birouri au putut efectua diferite operațiuni având calculator sau laptop și o conexiune la internet”, a explicat Attila Kozsokar.

Potrivit acestuia, deși conform legii cuantumul indemnizației pentru șomajul tehnic este de 75% din salariul de bază, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, operatorul a acordat indemnizații în cuantum de 80%, conform Contractului Colectiv de Muncă încheiat la nivelul societății.