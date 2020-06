Deșeurile aruncate în sistemul de canalizare produc anual avarii serioase. Numai în acest an operatorul regional Gospodărie Comunală SA a avut 154 de intervenții la stațiile de pompare din județ, valoarea totală a investițiilor în reparații și schimbarea pieselor defectate fiind de 192.000 lei.

Suma depășește deja cheltuielile făcute de operator pentru achiziționarea de piese de schimb și pompe noi în cursul anului trecut, respectiv 167.000 lei.

Directorul GospCom, Kozsokar Attila spune că în ultima perioadă s-au înmulțit defecțiunile în localitățile Întorsura Buzăului și Barcani.

„Am avut niște experiențe foarte ciudate cu conductele de canalizare, atât în Sfântu Gheorghe, cât și la Întorsura Buzăului unde în ultima perioadă au fost mai multe cazuri, în zona Sita Buzăului și Barcani. Am fost și noi mirați cam ce se aruncă în conductele de canalizare: începând cu șervețele, cârpe, diferite materiale de construcții, materiale plastice, lenjerie intimă, scutece, bucăți de lemn, tot felul de deșeuri din construcții, sticlă, deci deșeuri care în mod normal ar trebui colectate selectiv și predate către firma de salubritate. Nu știu unii oameni cum înțeleg cele două sisteme de salubritate și canalizare, dar nouă ne creează probleme foarte mari în operarea acestor rețele pentru că sigur că nu poate funcționa în mod eficient o rețea de canalizare dacă se blochează din cauza anumitor obiecte care sunt aruncate deși n-ar trebui să fie acolo. Se strică pompa de la stația de pompare a apelor uzate, au fost foarte multe cazuri când, de exemplu, s-a ars motorul de la o electropompă, noi trebuie să intervenim și sigur că înseamnă și costuri foarte mari cu reparațiile, cu piesele de schimb”, a explicat directorul GospCom.

Potrivit acestuia, pe lângă costurile pe care societatea le suportă pentru repararea stricăciunilor, utilizarea incorectă a sistemului poate duce la disconfortul consumatorilor prin degajarea de mirosuri neplăcute, apariția acumulărilor de apă și refularea pe străzile orașului sau poluarea mediului.

Anul trecut, reprezentanții societății au avut peste 230 de intervenții și 30 de reparații la stațiile de pompare din județ, iar sumele se regăsesc în facturile consumatorilor.

„Anul trecut am avut în total 232 de intervenții la nivelul județului, la diferite stații de pompare a apei uzate. În acest an, până în luna mai, am avut 154 de intervenții, deci se pare că există o creștere destul de semnificativă la acest capitol (…) Este și o problemă de mediu, resturi de medicamente, mâncăruri, nici nu ne-am imaginat ce putem găsi în aceste rețele. Anul trecut am efectuat 30 de reparații la stațiile de pompare, iar în 2020 deja suntem deja la un număr de 11 reparații. Din punct de vedere financiar anul trecut am cheltuit pe piese 130.000 lei, am investit în pompe noi 37.000 lei, iar anul acesta deja suntem la capitolul piese de schimb la un cost totat de 69.000 lei, iar în pompe noi am investit peste 43.000 lei și suntem doar la jumătatea anului. Am mai avut o intervenție la Sfântu Gheorghe pe o conductă de diametrul de 1.000, unde s-a înfundat conducta de canalizare, era colmatată și trebuia spălată, a trebuit să apelăm la o firmă specializată neavând utilaj care să poată să efectueze lucrarea, și ne-a costat 80.000 lei. Acești bani ajung la costuri cu reparații. În tarif este prevăzut foarte clar, pe fiecare component de costuri, cam până la ce nivel putem ajunge. Va trebui să analizăm dacă se impune o modificare în sus sau în jos a componentelor de tarif”, explică directorul GospCom.

Societatea a derulat o serie de campanii de educare a cetățenilor, astfel încât aceștia să înțeleagă că gunoaiele nu se aruncă în WC și în chiuvetă, iar de la începutul anului, reprezentanții GospCom au făcut mai multe apeluri către populație, după ce au apărut defecțiuni serioase la mai multe stații de pompare a apelor uzate.