Sepsi OSK joacă duminică, în deplasare, împotriva Dinamo București, în etapa a 5-a a play-out-ului Ligii I.

Înaintea partidei, tehnicianul covăsnenilor, Leo Grozavu a declarat că speră că echipa câștigătoare va fi decisă pe teren, fiind de părere că a existat o conspiraţie în ultimele zile împotriva echipei din Sfântu Gheorghe, după ce, susține acesta, „au existat suficiente greşeli de arbitraj care influenţează clasamentul”.

„Cred că în momentul de faţă cu toţii ne dăm seama că nu trecem prin cea mai fericită perioadă. Au trecut două jocuri şi am acumulat doar un punct, mult prea puţin faţă de ceea ce ne-am propus. În acelaşi timp, vreau să fiu foarte corect şi să spun că nu am făcut jocuri proaste. Nu am reușit să învingem Sibiul, dar Sibiul a avut o singură fază de poartă și nu a marcat gol. Apoi, cu Voluntari, cred că putea ușor să se termine 4-2, dacă pun și ocaziile lor și ocaziile noastre. Am avut și un gol anulat la 1-0 care mai mult ca sigur ar fi schimbat soarta jocului. Trebuie să privim doar înainte. Ne gândim la partida următoare cu Dinamo, ne aşteaptă o partidă foarte, foarte dificilă, și nu doar pentru că este prima, ci pentru că acum clasamentul s-a strâns foarte mult. Suntem în situaţia în care nu ne permitem paşi greşiţi, trebuie să fim foarte concentraţi, conectați, aşa cum va fi şi Dinamo. Au un antrenor nou, care îşi doreşte să scoată echipa din situaţia actuală (…) Aş vrea să cred că câştigătoarea se va hotărî doar pe teren, pentru că tot ce s-a întâmplat în ultimele zile mă face să cred că există o conspiraţie. Nu am fost anunţaţi până ieri spre după-amiază că partida e mutată de sâmbătă pe duminică. În ultima perioadă sunt suficient de multe greşeli de arbitraj care influenţează clasamentul şi nu aş vrea să influenţeze soarta campionatului”, a spus antrenorul.

Acesta a mai declarat că echipa are probleme în ceea ce privește lotul, iar pentru evitarea retrogradării este nevoie de o mobilizare generală.

„Avem accidentaţi de foarte mult timp, a apărut și accidentarea lui Dumiter, lotul nu este foarte numeros așa că va trebui să ne descurcăm cu ceea ce avem la dispoziţie (…) Va trebui să ne mobilizăm foarte bine în această perioadă pentru a nu avea surprize”, amai spus tehnicianul.

Meciul dintre Dinamo București și Sepsi OSK se va juca începând cu ora 17:00.