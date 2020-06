Proiectul de reabilitare a lacului din Cartierul Gării, pentru care Primăria Sfântu Gheorghe a accesat fonduri europene în valoare de aproximativ 3,5 milioane de euro, s-a împotmolit la fel ca multe altele în hăţişul birocratic.

Obiectivul, inlcus pe Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, face parte din Programul Operațional Regional 2014-2020, iar lucrările ar trebui să se deruleze în perioada 18 martie 2020 – 31 mai 2021, doar că încă nu au fost demarate.

Primarul Antal Árpád spune că o parte din vină pentru întârziere o au responsabilii de la București, care au lansat mult prea târziu proiectele.

„Dacă vorbim despre lacul de la Gară, acolo avem contractul semnat, am avut licitația pornită, dar din nefericire nu putem semna din motive birocratice. Procedura a trebuit anulată și acum se reia, dar sper că anul acesta vom avea contractanți și vom putea începe. Acolo vorbim de o investiție foarte mare, de aproximativ 3,5 milioane de euro, practic va schimba toată fața zonei. Când vorbim de aceste proiecte, (…) aici vorbim de exercițiul financiar 2014-2020, deci Uniunea Europeană are perioade de finanțare de 7 ani, iar noi suntem în ultimul an. Practic, aceste proiecte au fost lansate în 2019 și asta este vina Bucureștiului, deci dacă aceste proiecte erau lansate în 2015, demult am fi uitat de ele, de cum ar trebui să arate lacul de la Gară, că ar fi fost finalizat de 3-4 ani, și așa mai departe. Fiind lansate în 2019 – proiecte depuse, proceduri ADR Centru, proceduri Ministerul Dezvoltării, Fonduri Europene, și așa mai departe – am ajuns în 2020 și încă vorbim de licitații. Este valabil și în alte orașe, pentru că pur și simplu în 2019 s-au lansat aceste Axe care puteau fi deschise în 2015”, a explicat primarul Antal Árpád.

În urmă cu doi ani, Primăria Sfântu Gheorghe a organizat un concurs de idei pentru reamenajarea lacului şi zonei de agrement din zona Gării, lăsate în paragină în ultimii ani, punând la bătaie un premiu în valoare de 3.500 lei.

În urma apelului au fost depuse 12 dosare, care prezentau diferite idei: de la zone de agrement care să promoveze ieșirile în natură și până la unități de alimentație publică sau terenuri de sport.

Ideea câștigătoare le-a aparținut tinerilor arhitecți Milán Bokor şi Botond Bölöni care au propus realizarea unui amplasament pentru organizarea de evenimente şi o clădire centrală cu mai multe pavilioane. Conform proiectului câștigător, suprafaţa lacului ar fi redusă cu 10%, zona ar cuprinde o grădină botanică, spații pentru plimbare şi plajă, pereţi de căţărare, iar plimbările cu barca ar fi din nou posibile.