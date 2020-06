Lucrările de reabilitare a Colegiului Național „Mihai Viteazul” (CNMV) din Sfântu Gheorghe sunt blocate de aproape doi ani de procesul birocratic, fiind nevoie de doar 3 avize pentru a putea fi demarate.

Dintr-un motiv sau altul, proiectul „Creşterea calității arhitectural-ambientale, reabilitare termică – internat și sala de festivități”, în valoare de peste 7,1 milioane de lei, nu primește avizul Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Covasna.

Povestea se repetă și în cazul proiectului de investiții „Reabilitarea clădirii principale, corp A + B și clădire bibliotecă” a cărui valoare depășește 20,2 milioane de lei, și care pe lângă avizul ISU Covasna, mai are nevoie de un aviz al Direcției de Cultură Brașov.

Primarul Antal Árpád a dat asigurări că lucrările la clădirea – monument istoric reprezintă o prioritate pentru Municipalitate.

„Subliniez că este o reală prioritate pentru Municipalitate. Dacă nu ar fi fost, sau dacă nu ar fi reală prioritate nu am fi atras fonduri europene, guvernamentale și locale pentru această clădire și pentru această instituție de învățământ. Am atras 8 milioane de lei prin Programul Național de Dezvoltare Locală și avem un proiect câștigat în valoare de 7,1 milioane lei fonduri europene. Legat de când începem ceva, eu întotdeauna am spus că depinde într-o măsură destul de mică de Primărie. În ceea ce privește internatul și sala de festivități avem semnat un contract de proiectare și execuție, societatea este din Cluj, (…) are 4 subcontractanți: doi din Cluj și doi din Maramureș. Am obținut toate avizele cu excepția avizului de la ISU”, a explicat primarul Antal Árpád.

Edilul spune de vină ar fi anumite „probleme procedurale”, pe care firma proiectantă trebuie să le soluționeze, dar a amintit că de la tragedia din 2015, petrecută în Clubul Colectiv, procesul de avizare și autorizare ISU s-a schimbat foarte mult și a devenit greoi.

„Nu cred că cineva poate să reproșeze Primăriei faptul că nu obține avizele de la ISU, în condițiile în care ISU este o instituție a statului român și nu cred că are vreo problemă cu Colegiul Național Mihai Viteazul. Pur și simplu sunt niște probleme procedurale care trebuie rezolvate între proiectant și cei de la ISU, și din câte știu eu, s-au depus de 3 ori proiectele, iar ISU a mai solictat niște modificări. Nu este un caz singular, deci să nu creadă acum cineva că cei de la ISU au un comportament preferențiar în sens negativ cu cei de la CNMV. După cazul Colectiv, este adevărat, lucrurile merg greu, și am mai spus-o chiar la bilanțul ISU, că îi rog să fie mai cooperativi. Sunt ei cooperativi dar sunt și un pic mai catolici decât Papa în anumite situații pentru că au pățit-o. Suntem oameni și nu putem să îi acuzăm de acest lucru pentru că am văzut ce consecințe au fost și acum suflă și în iaurt”, a mai spus edilul.

În ceea ce privește lucrările de reabilitare a clădirii principale, corpurile A + B și a bibliotecii Colegiului, după ce Direcția de Cultură Brașov și ISU Covasna vor emite cele două avize lipsă, se va trece la încheierea contractului de execuție iar Primăria va putea emite autorizația de construcție.

„Și aici am făcut licitațiile, proiectantul este din Iași, are un subcontractant tot din Iași. Nu cred că cineva poate spune că a câștigat un proiectant din Miercurea Ciuc și are o problemă cu Mihai Viteazul. Mai avem nevoie de două avize, de la ISU și de la Direcția de Cultură Brașov. Tot așa a fost, au respins, au cerut modificări, și așa mai departe. Deci, în cazul internatului și sălii de festivități, dacă ISU dă mâine avizul, eu poimâine dau autorizație de construcție, ordinul de începere și poate să înceapă lucrarea. În cazul Corpului A + B și al bibliotecii, în momentul în care avem avizele trebuie să facem contract de execuție, deci o licitație, și putem da autorizație de construcție. Trebuie să înțeleagă toată lumea că nu depinde de mine. Vreau să îi asigur în primul rând pe părinții copiilor de la CNMV că este o prioritate pentru Municipalitate, am atras fonduri, din păcate birocrația nu ne-a permis să mergem mai repede, dar chiar nu depinde de mine, nu pot să forțez ISU sau Comisia de Cultură din Brașov să ne dea un aviz pentru a putea emite autorizația de construcție”, a mai spus edilul.

În ultimii 30 de ani, Colegiul Național „Mihai Viteazul” a trecut printr-o singură lucrare de consolidare a clădirilor A și B (între anii 1992 – 1995), înn rest fiind făcute doar intervenții minore, în limita fondurilor alocate de Primărie.