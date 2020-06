Pentru cei care nu au avut o rudă sau cunoștință internată în spital, sau care nu au fost, chiar ei, diagnosticați cu noul coronavirus, pandemia pare o încercare a conducătorilor de a subjuga populația și economia mondială. Tot mai mulți adepți ai teoriilor conspiraționiste sunt convinși că virusul este o invenție și că, de fapt, cele peste 22.000 de cazuri confirmate și cele peste 1.400 de decese sunt „povești” menite să sperie populația.

Medicul primar obstetrician-ginecolog dr. Antal Álmos, fost director medical al Spitalului Județean de Urgență din Sfântu Gheorghe, a fost la rândul său pacient infectat cu noul coronavirus, și spune că experiența este una traumatizantă, chiar și pentru un cadru medical care cunoaște toate dedesubturile sistemului, și care își pune viața în mâinile colegilor săi.

Acesta ne-a vorbit despre neajunsurile cu care se confruntă sistemul medical din România, și le-a răspuns celor care cred că pandemia este o invenție a guvernelor.

„Pot să spun că, actualmente, nu se cunoaște situația exactă în România. Sigur că boala există, sigur că virusul există. Cea mai mare problemă, după mine, vine din partea celor care poartă responsabilitatea pentru protejarea sănătății. Dacă eu iau în considerare și dau credibilitate tuturor cifrelor care apar zilnic, atunci văd două probleme: dacă într-o zi de duminică, adică atunci când nu se fac teste, apar 320 de cazuri noi înseamnă că cei care gestionează situația nu o gestionează bine, așa că degeaba venim cu prelungirea stării de alertă. Cealaltă problemă este că populația în acest timp nu beneficiază de servicii garantate de Constituția României, pentru ocrotirea sănătății. Populația din România, după mine, este foarte afectată din punct de vedere psihic. Problema este nesiguranța, este amenințarea, cifrele cresc. Dacă cifrele sunt reale atunci nu pot să spun altceva decât că cei care trebuie să gestioneze situația, cu toată starea de alertă, nu o fac bine și înseamnă că responsabilii trebuie schimbați”, a spus medicul.

În ultimele 3 luni, întrebarea care a stat pe buzele multor persoane a fost: „nu se mai moare de altceva în țara asta decât de coronavirus?”. Medicul explică faptul că orice afecțiune preexistentă poate fi agravată de o infecție ca cea cu virusul SARS-CoV-2, iar persoane cu o stare de sănătate aparent stabilă, care ar mai fi putut trăi câțiva ani buni, dezvoltă complicații care într-un final duc la deces.

”S-a făcut un studiu în Italia, pe cifre mari, care arată că oamenii de orice vârstă, dar în mod special cei peste 60-70 de ani cu diferite comorbidități, statistic ar fi trăit în general aproximativ cu 10 ani mai mult dacă nu ar fi luat virusul, dar starea de sănătate li s-a agravat. 10 ani contează, orice an și orice zi contează. În cazul unui pacient infectat, cordul cedează, este suprasolicitat, chiar dacă avea o boală cronică, sau o boală hepatică, tensiune, obezitate. De aceea trebuie trecut virusul.”, explică dr. Antal Álmos.

Au fost și voci care au susținut că aparținătorii persoanelor decedate în spitalele din țară au fost plătiți să accepte ca pe certificatul constatator, cauza decesului să fie infecția cu virusul SARS-CoV-2. Specialistul crede că este vorba despre o eroare de comunicare, și că de fapt, este vorba despre o anexă a biletului de externare pe care sunt trecute cheltuielile cu spitalizarea, care sunt decontate prin Legea asigurărilor sociale.

„Inclusiv indemnizațiile de concediu, fără contribuție, se plătesc de la stat. Orice boală contagioasă inclusă în grupa A, care este cea mai contagioasă, este considerată și urgență, și practic ești obligat să fii internat. Toți cei care sunt internați în spital primesc o factură, ca anexă a biletului de externare, iar anexa respectivă are și o cifră: cât s-a cheltuit, dar asta nu înseamnă că trebuie să plătească. Este legea asigurărilor sociale, trebuie să conțină și cheltuielile per pacient. Probabil este și o greșeală de comunicare din partea celor care sunt în cauză, nu pot să îmi dau seama”, ne-a explicat specialistul.

În ceea ce privește stigmatizarea persoanelor diagnosticate cu noul coronavirus, acesta spune că ține de educația anumitor persoane atunci când se raportează la pacienții diagnosticați cu noul coronavirus, dar și de atitudinea subiectivă și de modul în care au fost prezentate cazurile în spațiul public.

Cea mai mare lipsă, actualmente, este infrastructura, iar acum în timp de criză se vede că s-ar putea face lucrurile mult mai bine

Cât despre modul în care a fost gestionată întreaga situație la nivel național, comparativ cu alte țări, acesta spune că lucrurile arată „neprofesional” și „dezorganizat”.

„Sistemul este dezorganizat și nu funcționează. Pacienții nu trebuie dispersați la toate spitalele din țară, tocmai pentru siguranța celorlalți. Nu se poate ca într-un spital de provincie, cu circuite strânse, să faci multe lucruri fără să riști. Mi se pare că totul merge foarte neprofesional. Știm că lipsesc epidemiologi cu experiență, dar eu nu pot să percep ca deciziile medicale să fie luate de cineva care nu este medic (…) Cea mai dezolantă imagine, dacă analizăm retroactiv, era aceea cu pacienții plimbați cu izoleta și arătați la televizor timp de o lună. Asta a afectat foarte mult populația, dacă vorbim despre stigmatizare, și nu mass-media este vinovată, pentru că ei au publicat ce au primit zilnic. Acum nu se mai vede izoleta la televizor, dar problema este că s-a pornit foarte târziu și nu vedem rezultatele. Eu știu că se lucrează, dar nu în mod eficient, și asta se vede din cifre. Județul vecin Brașov are peste 1.000 de cazuri și este amenințător, noi suntem spital suport. Vin alegerile locale, conducătorii trebuie să spună populației la ce să se aștepte, cum se va rezolva problema, pentru că actualmente oamenii nu văd siguranța actului medical organizat într-un spital mixt”, a punctat medicul.

Potrivit acestuia, cea mai mare lipsă pe care sistemul sanitar din România o are în momentul de față este infrastructura: „Cea mai mare lipsă, actualmente, este infrastructura la nivel local și național, iar acum în timp de criză se vede că s-ar putea face lucrurile mult mai bine, dar lucrăm după posibilități (…) Suntem foarte rămași în urmă, și apoi sunt și alte carențe (…) Trebuie o lege, dar asta nu este o decizie care să se ia în stare de urgență, în stare de alertă sau de la o zi la alta. Sunt foarte mulți medici în Parlament și la Minister, ar trebui regândit sistemul de stat (…) S-au băgat bani în plus în Sănătate, dar nu ne putem aștepta la rezultate din banii aceștia intrați rapid. Nu știu cum vor funcționa containerele sau urgențele mobile pe timp de iarnă, corturile, nici nu vreau să mă gândesc”.

În luna martie, medicul a fost diagnosticat pozitiv pentru coronavirus, și a stat internat sub tratament în Spitalul Județean din Sfântu Gheorghe. Deși a fost declarat vindecat și între timp s-a reîntors la serviciu, spune că experiența a fost una traumatizantă, care l-a afectat, și în urma căreia încă nu s-a recuperat complet.

„M-a afectat foarte mult, pe termen lung nu știu, dar și depresia, condiția fizică și starea imună, sunt lucruri reale. Sigur, toți oamenii sunt diferiți și ca rezistență și ca ființă. Din fericire sunt și persoane care fac forme ușoare, și sigur, au fost și cazuri mai grave decât cum am fost eu. Au fost și momente în care m-am temut pentru viața mea, aș minți dacă aș zice că nu. Până acum, pot să spun că a fost perioada cea mai dificilă din viața mea (…) Am vorbit personal cu dl. profesor Rafila care m-a asigurat că nu mai iau boala, pentru că am imunoglobulină. Deci, cine are imunoglobulină din punct de vedere medical și logic, nu ar trebui să mai facă boala. Mi-e teamă de altele: de răceală de exemplu, dar nu se știe nici cât timp ține apărarea organisumului. Deocamdată, după infecție am imunoglobulina crescută, deci un timp sunt protejat. Cât timp, nu se știe…”, a mai spus medicul.

În județul Covasna, luni erau confirmate 247 de cazuri de coronavirus. La mijlocul săptămânii trecute, la Spitalul Municipal din Târgu Secuiesc au fost confirmate 6 cazuri de infectare cu Sars-Cov-2 la 3 medici şi 3 asistente.

Foto: 3szek.ro