Un apicultor din Vâlcele s-a trezit luni dimineață cu stupina răvășită de urs. Animalul sălbatic a rupt fără probleme gardul care împrejmuia zona, după care a luat la rând stupii în căutare de miere.

Tânărul spune că deși de data asta paguba nu a fost însemnată, întrucât din cei 6 stupi pe care îi avea pe un teren din vecinătatea pădurii, în satul Araci, doar unul a fost distrus complet, se gândește să își mute albinele în loc sigur, în curtea casei sale din Vâlcele.

În urmă cu doar 3 zile, apicultorul a mai găsit un stup răsturnat, dar crede că atunci a fost mai degrabă mâna unui localnic „binevoitor”.

”Nu știu să spun cam la cât se ridică paguba, dar mi-a distrus un stup întreg, a omorât tot, am rămas doar cu cutia, pe altul mi l-a răsturnat și a scos din rame, un capac este distrus. Aveam 6 stupi. Mi-a rupt gardul vcare împrejmuia zona, dimineață am găsit urmele. Miercuri făceam 2 săptămâni de când le aveam. Când le-am cumpărat am întrebat stânga-dreapta dacă vine ursul pe acolo, am zis că las stupii acolo pentru că totuși e teren îngrădit și mai merge proprietarul pe acolo. I-am dus acolo și asta am pățit. A mai fost într-o seară, înainte cu vreo 3 zile am găsit un stup răsturnat. Acolo zic că a fost mână de om, dar aseară e clar că a fost urs. Acolo unde am eu stupii e chiar în buza pădurii, la un metru de gard începe pădurea de salcâm și nefiind altceva în zonă, ursul a intrat liniștit. Mă gândesc să îi mut, vreau să îi aduc acasă seara pentru că altfel mai mult ca sigur în noaptea asta intră iar și nu vreau să am pagube mai mari”, ne-a povestit apicultorul care spune că încă nu s-a decis dacă va depune dosar la Asociația Crescătorilor de Albine pentru a fi despăgubit.

Producție puțină de miere din cauza ploilor abundente

Nu doar urșii le fac probleme apicultorilor. Ploile abundente care s-au abătut în ultimele zile în țară au ținut roiurile de albine „în izolare”, astfel că apicultorii sunt nevoiți să le hrănească ei. Tânărul spune că albinele suferă mult în această perioadă.

„În două zile au fost doar 1,700 gr de miere ceea ce e foarte, foarte puțin, deci va fi un an slab. Din cauza ploilor din ultima perioadă albinele nu au putut să iasă din stupi, n-au zburat. Eu de exemplu, am avut într-un singur stup 50 de regine, când într-un stup trebuie să stea doar una. Din cauza ploii e jale, construiesc aiurea, nu pot să iasă să își ia de mâncare, trebuie să le dăm noi”, a povestit apicultorul.