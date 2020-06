Ultimele probe prelucrate de reprezentanţii Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) Covasna în comuna Micfalău arată că apa este bună de băut.

Primarul localităţii, Demeter Ferenc, spune că este nevoie de cel puţin 3 seturi consecutive de analize fără neconformități la indicatorii de potabilitate, pentru ca reprezentanţii DSP să poată spune că apa care curge la robinete este 100% potabilă, însă locuitorii o pot consuma şi acum fără niciun risc.

Potrivit acestuia, în ultimii doi ani Primăria comunei Micfalău a investit peste 100.000 de euro în realizarea unei staţii de tratare, filtrare şi clorinare a apei potabile.

„Am primit o analiză în urmă cu 10 zile, care arată că în Micfalău apa este potabilă, este bună de băut, dar pentru a primi acel aviz de la DSP conform căruia apa este potabilă, trebuie să avem timp de un an analize bune (…) Comuna are apă potabilă momentan, conform analizei de la DSP, dar trebuie să mai avem răbdare, să avem încă 3 analize, pentru a primi înapoi statutul de comună cu apă potabilă bună. Noi am investit foarte mulţi bani, am construit staţie de tratare, de filtrare, şi de clorinare, peste 100.000 de euro în ultimii doi ani”, ne-a spus primarul.

Într-un răspuns la solicitarea noastră, reprezentanţii DSP Covasna au comunicat că rezultatele analizelor efectuate de la începutul acestui an şi până în prezent la probele de apă potabilă prelevate din localităţile Aita Medie, Micfalău, Turia, Mereni și Vârghiș au indicat neconformităţi, fie la parametrii de Bacterii coliforme, fie pentru stafilococi, streptococi, amoniu sau nitriţi.

Medicul specialist Alina Bârzan a precizat că odată ce sunt constatate depăşiri ale indicatorilor de potabilitate, în funcţie de riscurile pentru populaţie, sunt aplicate avertismente sau amenzi şi se solicită remedierea deficienţilor în timpul cel mai scurt posibil, prin dezinfectarea şi igienizarea rezervoarelor şi a reţelelor de apă potabilă.