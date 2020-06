Pandemia de coronavirus afectează tot mai multe domenii de activitate. Fabrica de cablaje Valkes din Sfântu Gheorghe va disponibiliza, până în luna octombrie, aproximativ 330 de angajați.

Directorul AJOFM Covasna, Kelemen Tibor, ne-a precizat că decizia a fost luată ca urmare a faptului că furnizorul principal, o societate spaniolă, nu dorește să mai încheie contracte noi.

„Încă nu se știe care este data pentru că ei și-au propus ca în perioada următoare, până în luna octombrie, să facă disponibilizări. Descreșterea va fi făcută în limita contractelor, a cererii pieței, a modului în care pot să se descurce. Deocamdată nici noi nu știm data. Este vorba despre o disponibilizare colectivă. Furnizorul principal, spaniol, nu le asigură contracte noi și atunci se va face o fuziune între ei și Autoliv. Deci, Autoliv va prelua o parte dintre angajați și le va oferi comenzi”, a precizat directorul AJOFM Covasna, Kelemen Tibor.

Șefa biroului de Resurse Umane din cadrul fabricii, Tímea Gáspár, ne-a confirmat faptul că în ultima jumătate de an comenzile au scăzut, dar odată cu pandemia de coronavirus întreaga industrie s-a prăbușit, astfel că în ciuda încercărilor de a salva activitatea, singura soluție a rămas disponibilizarea.

Aceasta a precizat că Autoliv a preluat 50 de angajați care în prezent lucrează cu contract de prestări servicii.

„În mare parte din cauza pandemiei, oricum deja se simțea o încetinire a industriei auto, în ultima jumătate de an, iar pandemia a accelerat lucrurile. Noi suntem furnizor pentru firma Lear, care la rândul ei este furnizor direct pentru Nissan. Și Nissan disponibilizează 20.000 de angajați proprii, foarte mulți subcontractanți au ajuns în situația în care am ajuns și noi. Avem 50 de angajați care lucrează cu contract de prestări servicii la Autoliv și deocamdată ei rămân. Noi sperăm că din această colaborare ne vom putea menține o perioadă, până când găsim, poate, o soluție și reușim să revenim. Deocamdată nu vedem să avem șanse mari, deci toată industria, nu doar cea auto, este într-o situație foarte delicată. Am avut multe planuri, încercări, am investit în echipamente ca să putem lucra în condiții de siguranță, dar din păcate am primit vestea aceasta și n-am putut să cerem încă două-trei luni răgaz”, ne-a spus Tímea Gáspár.

Printre angajații firmei Valkes se numără și 19 tineri cu dizabilități din cadrul Casei Irisz din Sfântu Gheorghe, fiind singura colaborare de acest gen din județ. Din păcate, odată cu disponibilizarea colectivă, și aceștia vor rămâne fără contracte.

„Noi avem 19 persoane, dintre care 10 cu part-time. Deci, avem câțiva angajați care lucrează cu 8 ore, chiar dacă sunt neimpozabili și au dizabilități, dar au program întreg. Avem și un grup, într-un spațiu special amenajat în incinta fabricii, care au și supraveghere, nu pot veni singuri, și făceau pregătirea firelor cu conectoare. Din păcate trebuie să renunțăm și la ei. Au o perioadă de preaviz mai îndelungată, conform legislației, dar nu avem ce face”, ne-a mai spus aceasta.

Potrivit legii, angajații beneficiază de o perioadă de 20 de zile de preaviz, cu excepția persoanelor cu dizabilități, care beneficiază de 30 de zile de preaviz.

